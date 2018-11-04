Cezayirli Sonatrach'ın üst yöneticisinden petrol fiyatı öngörüsü

HASSİ MESUD (AA) - Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach'ın üst yöneticisi (CEO) Abdulmümin Vild Kaddur, petrolün varil fiyatının 70-80 dolar bandında kalacağını öngördüğünü söyledi.

Petrol kenti Hasi Mesud'u ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Vild Kaddur, petrolün varil fiyatının 70-80 dolar bandında kalacağını öngördüğünü belirterek, bu fiyatların hem tüketici hem de üreticinin yararına olacağını kaydetti.

Fiyatlardaki gelişigüzel iniş çıkışların petrol piyasası için olumlu olmadığını dile getiren Vild Kaddur, "Ham petrolün varil fiyatı için 70-80 dolar bandı uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Cezayir, günlük yaklaşık 1,2 milyon varil ham petrol üretiyor.

