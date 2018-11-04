HABER

Cezayirli Sonatrach'ın üst yöneticisinden petrol fiyatı öngörüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

Cezayirli Sonatrach'ın üst yöneticisinden petrol fiyatı öngörüsü

HASSİ MESUD (AA) - Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach'ın üst yöneticisi (CEO) Abdulmümin Vild Kaddur, petrolün varil fiyatının 70-80 dolar bandında kalacağını öngördüğünü söyledi.

Petrol kenti Hasi Mesud'u ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Vild Kaddur, petrolün varil fiyatının 70-80 dolar bandında kalacağını öngördüğünü belirterek, bu fiyatların hem tüketici hem de üreticinin yararına olacağını kaydetti.

Fiyatlardaki gelişigüzel iniş çıkışların petrol piyasası için olumlu olmadığını dile getiren Vild Kaddur, "Ham petrolün varil fiyatı için 70-80 dolar bandı uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Cezayir, günlük yaklaşık 1,2 milyon varil ham petrol üretiyor.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
KKTC'de 10 Kasım tartışmasıKKTC'de 10 Kasım tartışması
Zonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulmümin Vild Kaddur Cezayir petrol Sonatrach

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.