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  4. Charles ve Diana'nın düğün pastası 40 yıl sonra satışta çıktı!

Charles ve Diana'nın düğün pastası 40 yıl sonra satışta çıktı!

28.07.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lady Diana ve Prens Charles'ın düğün pastasının müzayedede 500 sterline satılması bekleniyor. 40 yıl sonra satışa çıkan pastanın büyük bir dilim olduğu göze çarparken, kraliyet sözcüleri pastanın evliliklerinden daha uzun süre dayandığını ifade ediyor.

Charles ve Diana'nın düğün pastası 40 yıl sonra satışta çıktı!

Galler Prensi Charles ve Lady Diana'nın beş katlı düğün pastasından büyük bir dilim evlendikten 40 yıl sonra satışa çıktı.

Kırmızı, mavi ve altın renginde kraliyet arması ile dekore edilen pastanın kraliçe Elizabeth'in kızı Anne'nin bir çalışanına verildiği daha sonra da açık artırmaya çıkarıldığı ifade edildi. Bir kek kalıbında streç film içinde muhafaza edilen pastanın boyutu 20 santimetre olarak kaydedildi.

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Bir koleksiyoncu tarafından satın alınan pasta bu zamana kadar Kraliçe Anne'nin Moyra Smith adındaki çalışanı tarafından muhafaza edildi.

Müzayedeci Dominic Winter, Bu, ilginç ve benzersiz bir hatıra. Yemenizi tavsiye etmem ama 40 yıl sonra yine de kalıcı olacağı kesin'' şeklinde konuştu.

Pasta, ikilinin evliliğinden çok daha uzun süre 'hayatta' kaldı. Kraliyet çifti 1996'da boşanmıştı.

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İngiltere
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