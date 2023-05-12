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ChatGPT ile sahte haber üretince... Çin'de ilginç olay!

12.05.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT bu kez oldukça ilginç bir olayla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Çin'in Gansu eyaletinde bir adam gözaltına alındı. Hong soyadına sahip bu adamın gözaltına sebebi ise iddiaya göre, sahte bir 'haber' oluşturmak için ChatGPT kullanmasıydı. İşte detaylar...

ChatGPT ile sahte haber üretince... Çin'de ilginç olay!

ChatGPT bu kez Çin'den gelen bir haber nedeniyle gündemde. Reuters'ın haberine göre, ülkenin Gansu eyaletinde bir adam, bir tren kazası hakkında sahte bir haber oluşturmak için ChatGPT kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bu, deepfake teknolojisine ilişkin kurallarını sıkılaştıran Çin'in yapay zeka ile ilgili bir soruşturmadaki ilk tutuklaması oldu.

ÇİN'DE CHATGPT İLE SAHTE HABER ÜRETEN ADAM!

Sahte haberde, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu'daki bir şehirde meydana gelen kazada dokuz inşaat işçisinin öldüğü iddia edildi.

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Pingliang şehri yerel polis bürosu, 25 Nisan'da sosyal medyada paylaşılan bu haberin 15 binden fazla tıklama aldığını açıkladı.

Polis açıklamasına göre, Çin'in teknoloji devi Baidu'ya ait blog tarzı bir platform olan Baijiahao'da toplam 25 kadar hesap, farklı konumlardan IP adresleriyle bu sahte "kazayı" bildirdi.

Açıklamada, Hong soyadlı şüphelinin, polisin takibi ve tespitleri üzerine yanlış bilgi uydurmaktan tutuklandığı belirtildi.

Yerel polis, soruşturmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

ÇİN'İN YENİ DEEPFAKE KURALLARI

Çin'in yeni deepfake kuralları, hizmet sağlayıcıların ve kullanıcıların gerçek olmayan bilgileri üretmek, yayınlamak ve uydurmak için bu teknolojiyi kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor.

10 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren kurallar, çevrimiçi içeriği değiştirmek için üretken yapay zeka teknolojisinin kullanımını engellemek üzere tasarlandı.

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