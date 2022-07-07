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  4. Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu

Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu

07.07.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chicago yakınlarındaki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit törenine ateş açmakla suçlanan zanlının bir başka saldırı daha yapmayı planladığı belirtildi.

Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu

Chicago yakınlarındaki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit törenine ateş açmakla suçlanan zanlının bir başka saldırı daha yapmayı planladığı belirtildi.

Polise göre 21 yaşındaki zanlı, yedi kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı saldırının ardından, iki saatten fazla araç kullanıp, Wisconsin'e gitti.

Zanlının burada da bir 4 Temmuz kutlaması daha gördüğü ve buraya da saldırmayı değerlendirdiği belirtildi.

Savcılar ayrıca, ilk duruşmasına çıkartılan zanlının suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Duruşmada, zanlı Robert Crimo'nun şartlı tahliye olmadan tutuklu kalmasına ve baronun bir savunma avukatı atamasına karar verildi.

Polis, saldırganın olayın ardından kaçanlarla birlikte uzaklaşabilmek için kadın kılığına girdiğini belirtti.

Savcı, güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay yerinden uzaklaşması ve tüfeğini atmasının görüldüğünü ve daha sonra annesine ait otomobili alıp, 240 kilometre kuzeye gittiğini anlattı.

Yedi farklı cinayetle suçlanan Crimo, suçlu bulunduğu takdirde şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Crimo'ya soruşturma sona ermeden önce onlarca farklı suçlama daha yöneltilmesi bekleniyor.

Savcılık ayrıca olay yerinde 83 mermi kovanı ve şarjörler bulunduğunu aktardı.

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