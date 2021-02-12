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Chick Corea: Grammy ödüllü caz müzisyeni 79 yaşında hayatını kaybetti

12.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Chick Corea: Grammy ödüllü caz müzisyeni 79 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti. Chick Corea'nın ekibi tarafından, sanatçının kendisine ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Corea'nın nadir görülen bir kanser türüne yenik düşerek 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'li caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Chick Corea'nın ekibi tarafından, sanatçının kendisine ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Corea'nın nadir görülen bir kanser türüne yenik düşerek 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

Son albümünü 2020 yılında yayımlayan ve 50 yılı aşkın süren kariyerinde 23 kez Grammy kazanan Corea, 65 kez de bu ödüle aday gösterildi.

"Spain", "Tones for Joan's Bones" ve "500 Miles High" gibi klasikleşmiş şarkıları da besteleyen Corea'nın ölüm duyurusunda, "Çalışmalarıyla ve on yıllar boyu yaptığı dünya turneleriyle milyonlarca kişi için ilham kaynağı oldu" ifadeleri kullanıldı.

https://www.facebook.com/chickcorea/posts/10158422599898924

'Caz küçük bir pencere'

Chick Corea, Kasım 2020'de BBC'ye verdiği röportajda, koronavirüs kısıtlamalarında enerjisini yeni projelere harcadığını ve kısa süre içerisinde dinleyicisinin karşısına yeniden çıkabilmeyi umduğunu söylemişti.

Aynı röportajda, müzik yapmanın kendisini ifade etme ve bir şeyler keşfetme özgürlüğü verdiğinden bahseden Corea ayrıca şunları söylemişti:

"Cazı küçük bir pencere olarak görüyorum. Ama hayattaki bu küçük pencere, bir tür çıkıştır. Dinleyicilerinizle iyi iletişim ve etkileşim kurarsanız, bu bağ onlara bir tür zevk veya ilham verirse, o zaman sanat hedefine ulaşmışsınızdır."

https://twitter.com/ChickCorea/status/1331379923131437057

Füzyon cazın öncülerinden

1941 yılında Massachusetts'te dünyaya gelen Corea, kariyeri boyunca ilk aşkı akustik piyanoyu hiç bırakmadı. İlk iki albümü "Tones for Joan's Bones" (1966) ve "Now He Sings, Now He Sobs" (1968) yayımlandığı tarihlerde övgüler alırken bugün hala caz müziğin klasikleri arasında gösteriliyor.

Corea, Miles Davis'in "In a Silent Way" (1969) ve "Bitches Brew" (1970) albümlerinde elektro piyano çaldı. Bu onun dünyaca üne taşındığı yolun başlangıcı oldu.

Diğer büyük caz isimleri Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Cal Tjader, Donald Byrd, Stan Getz ve Herbie Mann gibi isimlerle de çalışan Corea, Davis'in yanında ayrılmasının ardından Return to Forever grubunun kuruluşunda yer aldı. Grup, fusion jazz türünün öncülerinden birisi oldu.

Oldukça prestijli olan ABD Ulusal Sanat Vakfı'nın "Jazz Master" ödülüne layık görülen Corea, 90'a yakın albümün içerisinde yer aldı.

Chick Corea

'Kendin olmakta sorun yok; ne kadar kendin olursan o kadar çok para kazanırsın'

Teyzesinin kendisini "chicky" (arsız) diyerek sevmesiyle Chick takma adını alan ünlü sanatçının tam adı Armando Anthony Corea.

1997 yılında, Berklee College of Music'te öğrencilere seslenen Corea, "Kendin olmakta sorun yok. Aslında, ne kadar kendin olursan o kadar çok para kazanırsın" demişti.

Chick Corea

'Manzarayı değiştirdi'

Corea'nın ölümü sonrasında gitarist Vernon Reid, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Corea manzarayı değiştirdi" diye yazdı.

https://twitter.com/vurnt22/status/1359980173811146754

Piyanist Kerem Görsev de Corea'nın ölümü ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Unutulmayacak bir efsane" yorumunda bulundu.

https://twitter.com/keremgorsev/status/1360117346938060800

Piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabında, Corea'nın ölümüyle birlikte duyduğu üzüntüyü paylaştı.

https://twitter.com/fazilsaymusic/status/1360090811954774016

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