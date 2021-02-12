Chick Corea: Grammy ödüllü caz müzisyeni 79 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Chick Corea'nın ekibi tarafından, sanatçının kendisine ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Corea'nın nadir görülen bir kanser türüne yenik düşerek 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

Son albümünü 2020 yılında yayımlayan ve 50 yılı aşkın süren kariyerinde 23 kez Grammy kazanan Corea, 65 kez de bu ödüle aday gösterildi.

"Spain", "Tones for Joan's Bones" ve "500 Miles High" gibi klasikleşmiş şarkıları da besteleyen Corea'nın ölüm duyurusunda, "Çalışmalarıyla ve on yıllar boyu yaptığı dünya turneleriyle milyonlarca kişi için ilham kaynağı oldu" ifadeleri kullanıldı.

https://www.facebook.com/chickcorea/posts/10158422599898924

'Caz küçük bir pencere'

Chick Corea, Kasım 2020'de BBC'ye verdiği röportajda, koronavirüs kısıtlamalarında enerjisini yeni projelere harcadığını ve kısa süre içerisinde dinleyicisinin karşısına yeniden çıkabilmeyi umduğunu söylemişti.

Aynı röportajda, müzik yapmanın kendisini ifade etme ve bir şeyler keşfetme özgürlüğü verdiğinden bahseden Corea ayrıca şunları söylemişti: