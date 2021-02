Chick Corea: Grammy ödüllü caz müzisyeni 79 yaşında hayatını kaybetti

"Spain", "Tones for Joan's Bones" ve "500 Miles High" gibi klasikleşmiş şarkıları da besteleyen Corea'nın ölüm duyurusunda, "Çalışmalarıyla ve on yıllar boyu yaptığı dünya turneleriyle milyonlarca kişi için ilham kaynağı oldu" ifadeleri kullanıldı.

"Cazı küçük bir pencere olarak görüyorum. Ama hayattaki bu küçük pencere, bir tür çıkıştır. Dinleyicilerinizle iyi iletişim ve etkileşim kurarsanız, bu bağ onlara bir tür zevk veya ilham verirse, o zaman sanat hedefine ulaşmışsınızdır."

Füzyon cazın öncülerinden

1941 yılında Massachusetts'te dünyaya gelen Corea, kariyeri boyunca ilk aşkı akustik piyanoyu hiç bırakmadı. İlk iki albümü "Tones for Joan's Bones" (1966) ve "Now He Sings, Now He Sobs" (1968) yayımlandığı tarihlerde övgüler alırken bugün hala caz müziğin klasikleri arasında gösteriliyor.

Corea, Miles Davis'in "In a Silent Way" (1969) ve "Bitches Brew" (1970) albümlerinde elektro piyano çaldı. Bu onun dünyaca üne taşındığı yolun başlangıcı oldu.

Diğer büyük caz isimleri Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Cal Tjader, Donald Byrd, Stan Getz ve Herbie Mann gibi isimlerle de çalışan Corea, Davis'in yanında ayrılmasının ardından Return to Forever grubunun kuruluşunda yer aldı. Grup, fusion jazz türünün öncülerinden birisi oldu.