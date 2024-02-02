CHP 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı! Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin...

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

PM toplantısının ardından Ankara ve Antalya'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. Çiğli adayı Uygar Yıldırım geri çekilirken yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterildi.

CHP'nin açıkladığı listeye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Durak oldu.

Ankara

Altındağ - Ramazan Değerli

Çamlıdere - Mehmet Cengiz

Keçiören - Mesut Özarslan

Pursaklar - Halil Tuncay

Antalya

Demre - Fahri Duran

Muratpaşa - Ümit Uysal









