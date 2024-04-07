'CHP aleyhine çalışıyor' iddiasına metelik vermedi, Akşener'e sitem etti! Kemal Kılıçdaroğlu: "İYİ Parti'ye verdik, sıfır çektik"

Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinin hemen ertesi günü başını çektiği 'değişim' hareketini 2024 seçimiyle sandıkta somutlaştıran CHP'nin son seçimdeki başarısını koruyabilip koruyamayacağı tartışılmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu da seçim sonuçlarıyla ilgili ilk mesajında bu başarıda katkı sahibi olduğu mesajını vermişti. Tartışmaya yeni bir katkı sunan Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin aleyhine çalıştığı" iddiasına verdiği yanıt da hayli çarpıcı oldu.

"EKİLEN TOHUMLAR FİDE OLDU" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu 31 Mart'ta CHP'nin elde ettiği başarının sandıkta netleşmesinin ardından verdiği ilk mesajda "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" derken yaptığı vurguyla dikkat çekmişti. Seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi de Sözcü'den Saygı Öztürk'e yapan Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"SADECE CHP İÇİN OLUMLU DEĞİL"

“Seçim sonuçlarının başlangıçtan itibaren CHP lehine olması tabii ki bizim evimizde de hepimizi sevindirdi, mutlu etti. Seçimin ağırlıklı olarak CHP’nin lehine sonuçlanması sadece CHP’liler açısından değil, karamsarlığı yaşayan milyonlarca kişi açısından da olumlu sonuç doğurdu. İnsanlar Türkiye’de kendilerini biraz umutsuz hissetmeye başlamıştı. Seçim başarısıyla demokrasimiz kazandı. Seçimin sakin bir ortamda gerçekleşmesi -zaman zaman sorun çıksa da- güzel, iyi bir sonuç. CHP açısından da son derece mutluyuz.

"BÖYLE DEVAM EDERSE PEK ÇOK BAŞARIYA İMZA ATABİLİRİZ"

Başarımızı sürdürülebilir kılmamız, partimiz için de Türkiye için de çok önemli. Sürdürülebilir kılmanın yolu izlenen politikanın devam ettirilmesidir. Toplumun her kesimiyle sıcak ve samimi ilişki kurulması, parti örgütlerimizin bu konuda eğitilmesi lazım. Bu çalışmanın devamı gerekiyor. Çalışma devam ederse pek çok başarıya imza atabiliriz.

"İYİ PARTİ'YE VERDİĞİMİZ YERLERDE SIFIR OY ALDIK"

Biz geçen seçimde 11 büyükşehir belediyesini aldığımızda da iyi bir oy almıştık. O dönemin bir de şöyle bir özelliği vardı: Manisa’dan sıfır oy çıktı. Çünkü, Manisa’yı İYİ Parti’ye vermiştik. Samsun’u İYİ Parti’ye vermiştik sıfır oy çıktı. Konya’dan da sıfır oy aldık çünkü CHP’liler gidip İYİ Parti’ye oy verdiler. İYİ Partililer de diyelim ki Bursa’da bize oy verdiler. Ankara’da bize oy verdiler. İstanbul’da bize oy verdiler."

AKŞENER'E SİTEM ETTİ

Kılıçdaroğlu, her siyasi partinin görüşüne saygı duyulması gerektiğini belirtirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de eleştirdi:

“Niye seçime İYİ Parti ayrı girdi diye suçlamada bulunmak doğru değil. Gönül isterdi ki İYİ Parti yetkilileri en azından CHP’yi doğrudan doğruya hedef alıp eleştirmek gibi bir rol üstlenmeselerdi. Eleştireceklerse AKP var. AKP’yi eleştirmeleri gerekirdi."

'ESKİ GENEL BAŞKAN PARTİ ALEYHİNE ÇALIŞIYOR' İDDİASI: AKIL DIŞI BİR ŞEY

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bıraktıktan sonra partisinin aleyhine çalıştığı iddiasına da Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: “Ben alana çıkmadım, doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, ‘Görüntülü katılabilir misiniz?’ diye. En azından buna ‘Olur’ deyip görüntülü katıldım, CHP’li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim. Elazığ benim liseyi okuduğum kent. Burada CHP kazansın diye ilde yayın yapan üç televizyonun ortak yayınına katıldım. Dolayısıyla bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AKP’nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP’liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. Zaten işin doğası da bunu gerektirir.”

"HATAY'IN KAYBEDİLMESİ BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Kılıçdaroğlu, Hatay'da sandık sonuçlarında itirazlarla devam eden sürece ilişkin kaygısını şöyle dile getirdi:

“İtirazlar üzerine sayımlar sürüyor ama Hatay’ın kaybedilmesi çok büyük acı olur. Çünkü Lütfü Savaş, deprem bölgesinde en büyük sorunu yaşayan belediye başkanlarımızdan birisiydi. Hatay büyükşehrinin kaybedilmesi bende derin bir üzüntüye yol açtı. Depremde de elinden geleni yaptı. Ama maalesef oradaki iç kargaşalar böyle bir tablo çıkardı.”