CHP Belediye Başkanları Çalıştayı

- "Güçlü devlet, üreten devlettir"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önüne çıkan her fırsatta borçlanmaması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Önce borçlandırır, sonra talimat verirler. Şimdi talimat alma noktasına gelmiştir Türkiye Cumhuriyeti maalesef. Acı bir tablo ama gerçek. Bu borçların bedeli olarak da Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti bütçesi teslim edilmiştir. Hiçbir ülkenin ödemediği kadar büyük faizler ödüyoruz. Kim ödüyor faizleri? Bu ülkedeki 82 milyon. Ticari kredilere uygulanan faizlerin yüksekliğinden, Türkiye'nin üretimden kopma zincirinin hızlanmasına kadar bir dizi sorunlar zinciriyle karşı karşıyayız. Güçlü devlet, üreten devlettir. Güçlü, dünyada saygınlığı olan devlet, üreten devlettir. 21. yüzyılda katma değeri yüksek ürün üreten, her alanda üreten devlettir. Bilimde, sanayide, tarımda, her alanda üreten devlet, dünyada saygın devlettir. Üzülerek ifade ediyorum, 'tek adam' rejiminde Türkiye büyük ölçüde üretimden koparılmaya başlandı. Her şeyi ithal etmeye başladık."