AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce borçlandırır, sonra talimat verirler. Şimdi talimat alma noktasına gelmiştir Türkiye Cumhuriyeti maalesef. Acı bir tablo ama gerçek. Bu borçların bedeli olarak da Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti bütçesi teslim edilmiştir. Hiçbir ülkenin ödemediği kadar büyük faizler ödüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomide bozulmaya, milli gelirde düşüşe neden olduğunu, TBMM'yi ve bazı önemli devlet kurumlarını itibarsızlaştırdığını savundu.

Devletin bazı önemli ve bağımsız kurumlarının yasalarla belirlenmiş görevleri bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kurumların bağımsızlığına sıcak siyasi müdahale yapılmaz. Bunlardan birisi de Merkez Bankasıdır. Bugün dünyada bütün finans çevrelerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının itibarı kocaman bir sıfırdır. Çünkü o kuruma siyasi müdahalelerin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla siz Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından, yani emisyon çıkaran, para basan bir kurumu nasıl itibarsız kılabiliyorsunuz? Kimin döneminde oldu? 'Tek adam' rejiminde oldu. İç ve dış borçlar tam bir felaket. 2018 yılının ilk üç ayında iç ve dış borç toplamı 986 milyar liraydı. 'Tek adam' rejiminin ilk 3 ayında 279 milyar arttı, 1 trilyon 265 milyar lira oldu. Borçlanmayla nereye kadar gidebilirsiniz? Hani borç alan emir alıyordu?"