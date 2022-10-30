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CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atıldı! Vatandaşlar müdahale etti...

30.10.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'nda hareketli anlar yaşandı. Şüpheli ya da şüpheliler tarafından CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atıldı. Çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti. Öte yandan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı açıklamada olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atıldı! Vatandaşlar müdahale etti...

Olay, saat 22.00 sıralarında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli ya da şüpheliler tarafından bir binanın birinci katında bulunan CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

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VALİDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadesini kullandı.

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdunun bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP yanıcı madde

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