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CHP'de 60 milletvekili için hapis cezası ve siyaset yasağı isteği!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı “Tayyipler Alemi” karikatürünü retweetleyen 60 milletvekili için 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu gerekçesiyle hapis cezasının yanı sıra siyaset yasağı da istendi!

CHP'de 60 milletvekili için hapis cezası ve siyaset yasağı isteği!

Meclis’e 60 CHP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen fezlekelerin içeriği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı “Tayyipler Alemi” karikatürünü retweetlediği tespit edilen milletvekillerine Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle hapis cezası verilmesi istendi, ayrıca siyaset yasağı talep edildi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde ‘Tayyipler Alemi karikatürü’ taşıyan 4 ODTÜ öğrencisinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter’da bir paylaşımda bulunmuştu. Öğrencilerin taşıdığı karikatürün de yer aldığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” notunu paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu tweeet’ini çok sayıda CHP milletvekili de retweet’ledi. Bu paylaşım sonrası Kılıçdaroğlu ve paylaşımı retweet’leyen 72 CHP milletvekili hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. O soruşturmanın davaya dönüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı paylaşımı yapan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanarak Meclis’e gönderildi.

SURUÇLU İHBARCI

14 Aralık 2018 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunularak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a gönderilen 60’ın üzerinde fezlekenin içeriği ortaya çıktı. Fezlekelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olduğu davada 1985 doğumlu Suruç Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı bir de ‘ihbarcı’ yer aldı.

‘SİYASET YASAĞI GELSİN’

Cumhurbaşkanına hakaret suçu üzerine hazırlanan iddianamede milletvekillerinin TCK’nin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen 299. maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Aynı madde kapsamında verilecek cezanın, suçun alenen işlenmesi doğrultusunda altıda bir oranında artırılması talep edildi. Milletvekillerine istenen ceza bununla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun mesajını retweet’leyen milletvekillerine ayrıca TCK’nın, “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesine göre de siyaset yasağı getirilmesi istendi.

TCK 53. Madde kapsamında ceza alanlar, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, velayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, yoksun bırakılıyor.

‘RT TESPİT EDİLDİ, BAŞKA DELİLE GEREK YOK’

Hakkında iddianame düzenlenen milletvekilleri için hazırlanan 3 sayfalık soruşturma evrakına göre, söz konusu Twitter mesajıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü incelemesinde milletvekillerinin şikayete konu paylaşımı retweet ettiği tespit edildi. Dosyada, “mevcut delil durumu nazara alınarak başkaca bilgi belge teminine gerek duyulmamıştır” denildi.

‘CUMHURBAŞKANI TAHKİR EDİLDİ’

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekede Kılıçdaroğlu’nun Tayyipler Alemi karikatürünü paylaştığı tweet’ini retweet etmek suretiyle, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde Cumhurbaşkanını tahkir ettiği, bu suçu işlediğini gösterir yeterli delilin de dosyada mevcut olduğu, bu nedenle dokunulmazlığının kaldırılması” istendi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bir kısmı Vekil değilde Militanmış gibi. Sınıf başkanı bile olamayacak vasıfsız kavgacı tipler Gurup başkanlığı yapıyor
bu ne ya allah aşkına nasıl demokrasiden bahsediliyor anlıyamıyorum vallahi ülkenin haline bak
OLDU OLACAK TOPTAN TÜM PARTİLERİ KAPATIN MHP HARİÇ
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