CHP'de 60 milletvekili için hapis cezası ve siyaset yasağı isteği!

Kılıçdaroğlu’nun bu tweeet’ini çok sayıda CHP milletvekili de retweet’ledi. Bu paylaşım sonrası Kılıçdaroğlu ve paylaşımı retweet’leyen 72 CHP milletvekili hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. O soruşturmanın davaya dönüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı paylaşımı yapan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanarak Meclis’e gönderildi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde ‘Tayyipler Alemi karikatürü’ taşıyan 4 ODTÜ öğrencisinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter’da bir paylaşımda bulunmuştu. Öğrencilerin taşıdığı karikatürün de yer aldığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” notunu paylaşmıştı.

SURUÇLU İHBARCI

14 Aralık 2018 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunularak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a gönderilen 60’ın üzerinde fezlekenin içeriği ortaya çıktı. Fezlekelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olduğu davada 1985 doğumlu Suruç Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı bir de ‘ihbarcı’ yer aldı.

‘SİYASET YASAĞI GELSİN’

Cumhurbaşkanına hakaret suçu üzerine hazırlanan iddianamede milletvekillerinin TCK’nin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen 299. maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Aynı madde kapsamında verilecek cezanın, suçun alenen işlenmesi doğrultusunda altıda bir oranında artırılması talep edildi. Milletvekillerine istenen ceza bununla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun mesajını retweet’leyen milletvekillerine ayrıca TCK’nın, “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesine göre de siyaset yasağı getirilmesi istendi.

TCK 53. Madde kapsamında ceza alanlar, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, velayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, yoksun bırakılıyor.