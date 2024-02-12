CHP'de adaylık mesaisi! O il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Lütfü Savaş...

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinde isimler belirlenmeye devam ediyor. Parti Meclisi toplantısı sürerken, çok sayıda il ve ilçedeki adaylar da belirlendi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise 1993 doğumlu Avukat Hüseyin Can Güner'in aday olarak gösterilmesi kararlaştırıldı.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, yarın yapılması planlanan CHP grup toplantısı, aday belirleme çalışmasının uzayacağı gerekçesiyle iptal edildi.
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
Germencik: Barış Demirci
BALIKESİR
Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci
Bandırma: Dursun Mirza
Edremit: Mehmet Ertaş
Havran: Levent Gökalp
İvrindi: Ali Kundakçı
Karesi: Serpil Akgül
Manyas: Ahmet Duru
Savaştepe: Ali Koyuncu
Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki
Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık
Batman Kozluk: Servet Varlık
Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut
Bitlis Ahlat: Bülent Keleş
Bursa Gemlik: Şükrü Deviren
Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç
Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir
Kayseri: Murat Molu
Malatya: Veli Ağbaba
Ordu: Zekai Sana