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  4. CHP'de adaylık mesaisi! O il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Lütfü Savaş...

CHP'de adaylık mesaisi! O il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Lütfü Savaş...

12.02.2024 22:51 | Son Güncelleme:
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CHP'de adaylık mesaisi sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Kritik toplantı sürerken aralarında Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Kayseri, Malatya, Ordu'nun da olduğu çok sayıda il ve ilçede adaylar belirlendi. Hatay'da ise daha önce açıklanan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddia edilmişti.

CHP'de adaylık mesaisi! O il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Lütfü Savaş...

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinde isimler belirlenmeye devam ediyor. Parti Meclisi toplantısı sürerken, çok sayıda il ve ilçedeki adaylar da belirlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise 1993 doğumlu Avukat Hüseyin Can Güner'in aday olarak gösterilmesi kararlaştırıldı.

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GRUP TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, yarın yapılması planlanan CHP grup toplantısı, aday belirleme çalışmasının uzayacağı gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE CHP'NİN BELİRLENEN ADAYLARI:

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Germencik: Barış Demirci

BALIKESİR
Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci

Bandırma: Dursun Mirza

Edremit: Mehmet Ertaş

Havran: Levent Gökalp

İvrindi: Ali Kundakçı

Karesi: Serpil Akgül

Manyas: Ahmet Duru

Savaştepe: Ali Koyuncu

Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki

Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık

Batman Kozluk: Servet Varlık

Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut

Bitlis Ahlat: Bülent Keleş

Bursa Gemlik: Şükrü Deviren

Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç

Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir

Kayseri: Murat Molu

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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