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CHP'de değişim tartışmaları büyüyor! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aday olmayın

04.08.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den seçimlerden sonra başlayan tartışmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişim' çağrıları tüm hızıyla sürüyor. CHP İlke ve Demokrasi Hareketinden de Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı geldi. Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, "CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız" dedi. Öymen, sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu ve kendi adaylarını da çıkartacaklarını da söyledi.

CHP'de değişim tartışmaları büyüyor! İlke ve Demokrasi Hareketinden Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aday olmayın

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmama çağrısı yaptı. Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini, her partilinin de bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Öymen, geçen yıllarda ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını savundu.

Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, CHP'de değişim isteyen diğer aday adaylarının da bu ilkelere ve partinin ideolojisine yeterince sahip çıkmadıklarını söyledi.

ADAY ADAYI ÇIKARTACAKLARINI DUYURDU

Öymen, kurdukları İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kendi içinde genel başkanlık için aday adayı çıkartacağını kaydetti.

Mayıstaki seçimlerden sonra kongre ve kurultay süreci hakkındaki görüşlerini aktarmak için Kılıçdaroğlu'na bu mektubu yazdıklarını dile getiren Öymen, söz konusu mektubu okudu.

"Şahsınızın, örgütlerin ve parti üyelerinin son seçimlerden önce ortaya koyduğu yoğun emeklere ve çalışmalara rağmen seçim ne yazık ki kaybedilmiştir." denilen mektupta, CHP'nin kaybettiği ilk seçim olması halinde partide yönetimin değişmesi konusunda bu kadar yoğun bir tartışma yaşanmayacağına işaret edildi. Mektupta, "Ancak ne yazık ki CHP, sizin genel başkanlığınızla girilen tüm seçimleri, 13 yılda girilen 12 seçimi kaybetmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA-20230804-31849350-31849347-CHP_ILKE_VE_DEMOKRASI_HAREKETINDEN_KILICDAROGLUNA_CAGRI

Bu seçimlerin içinde 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 referandum ve 2 belediye seçimi olduğu aktarılan mektupta, 2019'daki belediye seçimlerinde kazanılan kentler kısmen bir başarı olsa da Türkiye genelinde o seçimlerin de kaybedildiği belirtildi.

Mektupta, söz konusu seçimlerin kaybedilme nedenleri şöyle sıralandı:

"Parti içi demokrasinin yeterli seviyede uygulanmamış olması. Başta laiklik olmak üzere, partinin parti programında ve tüzüğünde ifade edilen kurumsal kimliğinin ve temel ilkelerinin büyük ölçüde bertaraf edilmiş olması. Devletçi, kamucu, halkçı, sosyal demokrat ve demokratik solcu ekonomi politikalarının yeterli ve somut biçimde geliştirilmemiş ve halka aktarılmamış olması. Milletvekilliği listelerinde oy oranı çok düşük olan ittifak içindeki siyasi partilere seçilebilecek sıralardan orantısız sayıda fazla milletvekilliğinin verilmiş olması."

Mektupta, seçimlerden sonra yönetim tarafından gerçekçi bir analiz ve öz eleştirinin ortaya konulmadığı, yönetimi eleştirenlerin disiplin cezası ve partiden ihraçla tehdit edildiği savunularak, Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolün de hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na mektupta şu çağrıda bulunuldu:

AA-20230804-31849350-31849349-CHP_ILKE_VE_DEMOKRASI_HAREKETINDEN_KILICDAROGLUNA_CAGRI

"CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, demokratik laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve Cumhuriyet'in korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır."

"SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRIM"

Öymen, İlke ve Demokrasi Hareketi'nin aday adayının kim olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlarla bir araya gelip isim konusunda karar alacağız. Fakat şu kadarını söyleyebilirim, örgütten, tabandan, üyelerimizden benim CHP genel başkan aday adayı olmam konusunda öneriler, beklentiler, talepler geliyor. Henüz bir sonuca varmış değiliz. Bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazırım." (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu cumhuriyet halk partisi

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