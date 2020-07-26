CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu (Sevgi Kılıç kimdir?)

Bilkent Odeon'da dün başlayan kurultayın ikinci gününde CHP'de gözler kurultaydan sonra en yetkili organ olan Parti Meclisi (PM) seçimlerine çevrildi. Parti Meclisi seçimlerinde Sevgi Kılıç dikkat çekti. Kılıç, CHP'nin Parti Meclisi'ne aday olan ilk başörtülü isim oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİNDE

Kulislere sızan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesinde Sevgi Kılıç ismi de yer aldı. Avukat olan ve CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan Kılıç, CHP PM'ye aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi oldu.

SEVGİ KILIÇ KİMDİR?

1993 yılında Çavuşbaşı/Beykoz' da doğdu. Aslen Trabzon/Of'lu. Ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na gelişinden bu yana Çavuşbaşı'nda yaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimimi tamamladı.

