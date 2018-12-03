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CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

CHP Şırnak eski il başkanı Mehmet Uğur, 22 yıldır hizmet ettiği partisinden istifa ederek, o dönemki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti'ye geçti.

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden Şırnak eski il başkanı Mehmet Uğur, yönetimi ile birlikte partisinden istifa ederek törenle AK Parti'ye geçti. AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, partililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti'ye geçen Uğur'a parti rozetini, İl Başkanı ibrahim Halil Erkan taktı.

AK PARTİLİYİZ AK PARTİ'YE ÇALIŞACAĞIZ

Törende kısa bir konuşma yapan eski CHP'li yeni AK Partili Uğur, "Bütün ömrüm Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçti. 22 yıl CHP Şırnak İl Başkanlığı'nı yaptım. Bir vesileyle CHP Şırnak Milletvekilliği adaylığı bana verilmeyince, hiç tanımadığımız bir arkadaş gösterildi. Seçimden sonra, 26 Haziran'da partiden istifa ettim. İl yönetimi, merkez yönetimi, ilçe yönetimi ve yönetim kurulu olduğu gibi kurultay delegeliğinden istifa ettik. Bugünden itibaren bütün arkadaşlarımla birlikte, AK Partiliyiz ve AK Parti'ye çalışacağız. Şırnak Belediye Başkanlığı'nı da alacağız. Biz 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden üç gün sonra CHP'den 120 kişi istifa ettik. Eski il yönetim kurulu, merkez ilçe kurulu ve ilçe başkanı yakında AK Parti'ye geçecek. Bundan sonra yerimiz burasıdır. Yuvamız burası olacak" dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yaptığı konuşmada, Mehmet Uğur ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Şırnaklı bir siyaset adamı olan, Şırnaklı bir değer olan, sadece siyasetçi vasfıyla değil, aynı zamanda da bir aile büyüğümüz olan Mehmet Uğur beyi de bugün bizim partimizin içinde görmekten de ayrı bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Okuyucu Yorumları 62 yorum
böylelerine güven olmaz yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşır. bir açığı vardır mutlaka nasıl örterimin peşindedir.
yaşa..
satışş ..
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