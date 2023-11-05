CHP'de seçim ikinci tura kaldı! Oylama sırasında atılan SMS ortalığı karıştırdı

CHP'de seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ortaya atılan bir iddia hızla yayıldı. CHP İstanbu İl Başkanı Özgür Çelik adıyla İstanbul delegelerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi yönünde SMS'ler atıldı.

İŞTE O SMS

Söz konusu SMS'te, "İstanbul delegeleri başta olmak üzere 81 kurultay delegeleri; Değişimden yana olsak da sonucun Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olmasını bu saatten sonra temenni ediyorum. Hak, hukuk, adalet... Özgür Çelik" ifadelerine yer verildi.

HEMEN YALANLANMA GELDİ

Çelik ise söz konusu SMS'leri yalanladı. Hem televizyonda canlı yayına çıkan hem de sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel Başkan adayımız Özgür Özel'in sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.







