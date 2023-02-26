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CHP'den açıklama yapıldı! Aday belirleme konusunda Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi

26.02.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliği ile yetkilendirdi. CHP TBMM Grup Bildirisi'nde "Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

CHP'den açıklama yapıldı! Aday belirleme konusunda Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi

CHP, olağanüstü grup toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda yürütülecek süreçte, parti adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oybirliği ile yetkilendirildiğini duyurdu. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü grup toplantısının ardından CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ortak açıklamada bulundu.

'GRUBUMUZUN 110 MİLLETVEKİLİ DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLİ DURUMDAYDI'

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen CHP grup toplantısının afet bölgesindeki görevli milletvekillerinin çevrim içi katılımı ile gerçekleştirildiğini belirten Özgür Özel, “Ertelenen toplantımızın bugün yapılmasına grup yönetimi olarak karar verilmişti ve toplantıya genel başkanımız başkanlık edecekti. Grubumuzun 110 milletvekili deprem bölgesinde görevli durumdaydı. Bu yüzden bu toplantıyı, genel başkanımızın, grup başkan vekillerinin, MYK üyelerinin genel merkezden katıldığı, diğer arkadaşların çevrim içi ile uzaktan katıldıkları ve görüşlerini bildirdikleri bir toplantı oldu. Saat 10.00’da başlayan ve 13.10’da biten toplantıya 109 arkadaşımız bölgedeki görev yerlerinden katıldılar” ifadelerini kullandı.

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'KILIÇDAROĞLU YETKİLENDİRİLMİŞTİR'

Bölgede, CHP'nin depremle ilgili komisyonunda görevli milletvekillerinin hem afet bölgesindeki çalışmalarını hem de toplantının üçüncü gündem maddesi olan cumhurbaşkanı adayının tespit konusundaki görüşlerini bildirdiklerini dile getiren Özel, toplantıya katılım sağlayanların tamamına yakının söz talep ettiğini ve görüşlerini bildirdiklerini aktardı. Özel, "Kendileri aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar, ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın, Altılı Masa’nın ortak iradesine vurgu ve Altılı Masa'dan belirlenecek adayın, Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum. CHP TBMM Grup Bildirisi: 'CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir'" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu aday

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