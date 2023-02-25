Gültekin Uysal'ın 'Kılıçdaroğlu' çıkışının ardından Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! Adaylık için gündeme gelen 3 ismi duyurdu

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği halen netlik kazanmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istediklerini aktarmıştı. Bugün de katıldığı programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın adayı olarak gündeme gelen 3 ismi açıkladı.

Tv100'de katıldığı programda konuşan Karamollaoğlu şunları ifade etti:

"BURADA BİR GECİKMENİN OLDUĞUNU KESİNLİKLE SÖYLEMEM"

"Altılı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikmedi. Başlangıçtan beri ‘cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edilecektir’ dedik. Ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söylemem ama bundan sonra çalışmalar bundan sonra bu istikamette yapılacak. Yapacağımız toplantıda bu gündeme alınacaktı ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık. Depremle ilgili bir toplantı yaptık bunun arkasında bizim ev sahipliğimizde bir toplantı daha gerçekleşecek. Bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek.

6'LI MASANIN ADAYI İÇİN GÜNDEME GELEN 3 İSMİ AÇIKLADI

Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklere edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz."

