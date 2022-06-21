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CHP'den dikkat çeken mesaj! "İktidarı kurmaya Kılıçdaroğlu ile hazırız"

21.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mardin'de partisinin üye katılım törenine iştirak etti. Salıcı, burada yaptığı konuşmada "CHP önümüzdeki dönemin iktidarını kurmaya hazır. Politikalarıyla, kadrolarıyla, genel başkan yardımcılarıyla hazır. Hepsinden daha kıymetlisi Kemal Kılıçdaroğlu ile hazır" diye konuştu.

CHP'den dikkat çeken mesaj! "İktidarı kurmaya Kılıçdaroğlu ile hazırız"

Salıcı, Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonunda partisinin il başkanlığınca düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu'ya uzun zamandır yoğun bir çalışma yapmak için gelemediklerini söyledi.

"Belki bizim vermiş olduğumuz mesajlar, yeterince algılanmadı. Belki eksik bizden kaynaklandı. Ama gün eski mesellerle meşgul olma günü değil." ifadelerini kullanan Salıcı, gelecek dönemde tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de adımlarını hızlandıracaklarını belirtti.

"KARDEŞLERİMİZİN BAŞÖRTÜSÜ BİZİM NAMUSUMUZDUR"

CHP'nin ne olduğunun, nasıl düşündüğünün, meselelere nasıl baktığının doğrudan CHP'nin ağzından dinlenmesini istediklerini kaydeden Salıcı, şöyle konuştu:

"Burada başörtülü kadınlarımız var. Yıllarca 'CHP'nin başörtüsüyle problemi var.' dediler. O kardeşlerimizin başının örtüsü bizim namusumuzdur. Bizim kimsenin kılık ve kıyafetiyle, inancıyla, diliyle, tercihleriyle bir sıkıntımız olmaz. Biz çocukları yetiştirebiliyor muyuz, bu ülkeye, memlekete, vatana faydalı insanlar haline getirebiliyor muyuz, okutabiliyor muyuz, biz bunlarla meşguldük. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki vatandaşın açlığıyla meşgul durumdayız. Vatandaşımız başını yastığa koyduğunda aç yatmasın diye uğraşıyoruz."

Türkiye'nin geleceği için insanı insanca yaşatacak bir düzen kurmak istediklerini dile getiren Salıcı, bunun için Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi.

"CHP KILIÇDAROĞLU İLE HAZIR"

Salıcı, "CHP önümüzdeki dönemin iktidarını kurmaya hazır. Politikalarıyla, kadrolarıyla, genel başkan yardımcılarıyla hazır. Hepsinden daha kıymetlisi Kemal Kılıçdaroğlu ile hazır." dedi.

"Geçmişte Kürt sorununun nasıl çözüleceği üzerine raporlar hazırlandı ve çözüm önerileri sunuldu. Bizim Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, üniter yapı içerisinde, demokratik yollardan parlamento zemininde Kürt sorunun çözmeye ihtiyacımız var. 2022 Türkiye'sinde bizim artık inancı, mezhebi, kökeni tartışıyor olmamız doğru bir şey değil." diyen Salıcı, vatandaşının çıkarına ve Türkiye'nin geleceğine odaklı bir siyaset olması gerektiğini kaydetti.

Salıcı, "Bu ülkede hiç kimse inancından, kökeninden dolayı eziyet görmemeli. Eziyet görmeyecek, herkes, 84 milyon, bu ülkenin birinci sınıf eşit yurttaşı olacak ki biz zenginleşelim ve büyüyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Salıcı ve İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, partiye katılan üyeler adına temsilcilere rozet taktı.

(AA)

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