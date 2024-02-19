İsmail Saymaz'dan CHP'nin Hatay adayıyla ilgili çarpıcı iddia! O isim üzerinde duruluyor...

CHP'nin Pazar günü yapılan aday tanıtım toplantısında, daha önce Lütfü Savaş aday olarak belirlenmesine karşın, Hatay adayı ilan edilmedi. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

O İSMİ AÇIKLADI

Hatay için herhangi bir karar verilmezken Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz, CHP'nin Savaş yerine düşündüğü ismi açıkladı.

İşte Saymaz'ın o sosyal medya paylaşımı...

"CHP Genel Merkezi, Hatay’da eski baro başkanı Cihat Açıkalın’ın adı üzerinde duruyor. Lütfü Savaş’ın fikri soruldu. Ancak Savaş, Açıklan’a 'Evet' demedi."



Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





