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İsmail Saymaz'dan CHP'nin Hatay adayıyla ilgili çarpıcı iddia! O isim üzerinde duruluyor...

19.02.2024 20:43 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisinin hafta sonu yapılan aday toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP’de Hatay için bir karar verilmezken Gazeteci İsmail Saymaz Hatay'ın Belediye Başkan adaylığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP'de Lütfü Savaş'ın istifası halinde CHP Genel Merkezi, Hatay'da eski baro başkanı Cihan Açıkalın'ın adı üzerinde duruyor.

İsmail Saymaz'dan CHP'nin Hatay adayıyla ilgili çarpıcı iddia! O isim üzerinde duruluyor...

CHP'nin Pazar günü yapılan aday tanıtım toplantısında, daha önce Lütfü Savaş aday olarak belirlenmesine karşın, Hatay adayı ilan edilmedi. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

O İSMİ AÇIKLADI

Hatay için herhangi bir karar verilmezken Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz, CHP'nin Savaş yerine düşündüğü ismi açıkladı.

İşte Saymaz'ın o sosyal medya paylaşımı...

"CHP Genel Merkezi, Hatay’da eski baro başkanı Cihat Açıkalın’ın adı üzerinde duruyor. Lütfü Savaş’ın fikri soruldu. Ancak Savaş, Açıklan’a 'Evet' demedi."

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay CHP Seçim 2024
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