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CHP'den İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti ile devam eden ittifak görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'den İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, açıklamalarda bulundu. Salıcı, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Tıkanmalar olur, iki saat sonra tıkanmaların aşıldığını görürsünüz" dedi.

"DÜN BİR GÖRÜŞME YAPILDI"

CHP-İYİ Parti işbirliğine ilişkin açıklamalar yapan Salıcı, Mansur Yavaş konusunda ise, "Dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı" dedi.

Salıcı'nın açıklamaları:

Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar, görüşmelerinde de fayda var ama şu anda planlanmış bir görüşme yok ama olabilir.

Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Tıkanmalar olur, iki saat sonra tıkanmaların aşıldığını görürsünüz. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir, biz bundan kaçınırız. İyi niyetli bir çaba yürüyor.

Mesele isim konuşmaya kaldıysa herkesin farklı değerlendirmesi olabilir. Biz yerel seçim sürecinin kendi dinamikleri ile beraber gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Biz isimlerle meşgul olmaktansa işin genel gidişatı ile meşgul olmayı tercih ederiz.


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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Kaan Salıcı CHP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP kendini çok naza cekiyor 25 yildir ankara istanbulda adayın varmi var mansur yavas haric CHP ankarada yuzde 30 aşamadı biz hırsız rüşvetçi rantcilara ders verilmeli diyoruz bunun için de ankara mersin adana antalya manisa balikesir IYI parti istanbul izmir aydın eskişehir hatay sinop zonguldak bartın artvin yalova giresun AKP adayi desteklenmeli diyoruz yoksa CHP elindeki izmir muğla edirne haric il alamaz AKP nin 30 bin örtülü ödenek parasi verilen trolu var algi yapiyor.. algilara inanmayin ankarada mansur yavas ezer geçer
CHP kendini çok naza cekiyor 25 yildir ankara istanbulda adayın varmi var mansur yavas haric CHP ankarada yuzde 30 aşamadı biz hırsız rüşvetçi rantcilara ders verilmeli diyoruz bunun için de ankara mersin adana antalya manisa balikesir IYI parti istanbul izmir aydın eskişehir hatay sinop zonguldak bartın artvin yalova giresun CHP adayi desteklenmeli diyoruz yoksa CHP elindeki izmir muğla edirne haric il alamaz AKP nin 30 bin örtülü ödenek parasi verilen trolu var algi yapiyor.. algilara inanmayin ankarada mansur yavas ezer geçer!!
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