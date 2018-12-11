CHP'den İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, açıklamalarda bulundu. Salıcı, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Tıkanmalar olur, iki saat sonra tıkanmaların aşıldığını görürsünüz" dedi.

"DÜN BİR GÖRÜŞME YAPILDI"



CHP-İYİ Parti işbirliğine ilişkin açıklamalar yapan Salıcı, Mansur Yavaş konusunda ise, "Dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı" dedi.

Salıcı'nın açıklamaları:

Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar, görüşmelerinde de fayda var ama şu anda planlanmış bir görüşme yok ama olabilir.

Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Tıkanmalar olur, iki saat sonra tıkanmaların aşıldığını görürsünüz. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir, biz bundan kaçınırız. İyi niyetli bir çaba yürüyor.

Mesele isim konuşmaya kaldıysa herkesin farklı değerlendirmesi olabilir. Biz yerel seçim sürecinin kendi dinamikleri ile beraber gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Biz isimlerle meşgul olmaktansa işin genel gidişatı ile meşgul olmayı tercih ederiz.



