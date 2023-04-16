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CHP'den Muharrem İnce'ye karşı hamle! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı: Son bir ayda...

16.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken meydanlar da yavaş yavaş ısınıyor. Geride bıraktığımız süreçte özellikle cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun peş peşe tek başına mitingler düzenlemesi dikkat çekerken, bu stratejinin Muharrem İnce'ye karşı yapılan bir hamle olduğu iddia edildi. Gazeteci Aytunç Erkin, bu tercihin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ortak kararıyla alındığını belirtti.

CHP'den Muharrem İnce'ye karşı hamle! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı: Son bir ayda...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere geri sayımını sürdürürken, cumhurbaşkanı adayları ve partiler de çalışmalarını hız verdi. Bayramdan sonra hem iktidar hem de muhalefet kanadının daha çok saha çalışmalarına yönelip art arda mitingler düzenleyeceği öğrenildi. Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, meydanlar yavaş yavaş ısınırken, Millet İttifakı cephesinde özellikle cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun performansı dikkat çekti. Özellikle son bir haftada pek çok şehri ziyaret eden ve mitinglere bayramı beklemeden başlayan İmamoğlu'nun bu hamlesinin altın bir strateji olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'DAN ORTAK KARAR

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de yayınlanan Büyük Satranç Tahtası adlı programda bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak stratejisi olduğunu iddia etti.

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MUHARREM İNCE'YE KARŞI HAMLE

Erkin, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin özellikle gençler üzerindeki etkisi azaltmak için böyle bir hamle geliştirildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu konuda görüşüp anlaştığını belirterek, ilerleyen günlerde İmamoğlu'nu sahalarda daha çok göreceğimizi iddia etti.

"İNCE FAKTÖRÜNÜ SAHADA DEĞİŞTİRECEK KİŞİ İMAMOĞLU"

Erkin'in açıklamaları şöyle;

"14 Mayıs Seçimleri için muhalefet cephesinde Muharrem İnce faktörünü sahada değiştirecek kişi Ekrem İmamoğlu. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir görüşme yaptı ve strateji belirledi.

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"TEK BAŞINA SOKAĞA İNECEK"

İnce’nin sahada gençleri etkileme faktörünü görüştüler. Kılıçdaroğlu ile birlikte değil daha çok İmamoğlu tek başına sokağa inecek, mitingler düzenleyecek.

"İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ"

Televizyon programlarına katılma değil de YouTube çekimleri yaparak, sahada gençlere dokunarak Muharrem İnce faktörünü azaltma kararı alınmış. Aslında bakarsanız İmamoğlu'nun heyecanlandırdığı kitle ile Muharrem İnce'nin heyecanlandırdığı kitle aynı. Bu stratejiyi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü. Kemal Bey, sayın İmamoğlu'yla konuştu. İmamoğlu'nun son bir ayda çok şeyi etkileyeceğini düşünüyorum."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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