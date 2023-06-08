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CHP'den Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne tepki! CHP'nin adayı yerine kendi adaylarını çıkarmışlardı... 'Büyük bir siyasi nezaketsizlik'

08.06.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimde DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin bazı vekil adayları CHP listelerinden seçime girerek Meclis'e girmişti. TBMM'deki TBMM Başkanlığı seçiminde ise dikkat çeken bir gelişme yaşanmış ve CHP'nin Meclis başkanı adayı Tekin Bingöl olurken Saadet ile Gelecek, Gelecek Partisi'nin milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday göstermiş, DEVA'nın adayı da Mustafa Yeneroğlu olmuştu. CHP'den 3 partinin CHP'nin adayına oy vermeyip kendi adaylarını çıkarmalarına tepki geldi.

CHP'den Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'ne tepki! CHP'nin adayı yerine kendi adaylarını çıkarmışlardı... 'Büyük bir siyasi nezaketsizlik'

Seçimlerin ardından gözler Meclis'te yaşanan gelişmelerde! Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem için TBMM Başkanlık seçiminde TBMM Başkanlığı için AK Parti ve MHP'nin 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u göstermişti. CHP ise Ankara milletvekili Tekin Bingöl'ü aday göstermişti. İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday göstermişti. Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç olmuştu. TİP'in adayıysa Hatay milletvekili Can Atalay'dı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de, Gelecek Partisi Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday göstermişti. DEVA Partisi'nin adayı ise İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olmuştu.

CHP'DEN TEPKİ

CHP'den, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP'nin gösterdiği adayı desteklemeyip kendi adaylarını çıkarmasına tepki geldi. 28. Dönem CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla 3 partiyi eleştirdi.

"BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİKTİR"

Erol'un paylaşımında "Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)" ifadeleri yer aldı.

GÜR


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CHP DEVA Partisi gelecek partisi saadet partisi

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