CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın vefatı

DENİZLİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden CHP Denizli milletvekili Kazım Arslan'ın kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Kazım Arslan için Denizli Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Şentop, törenin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Şentop'un Denizli'deki projeler ve yatırımlar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret sonrası valilik şeref defterini de imzaladı.

Şentop, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın düşüncelerini nezaketle dile getiren bir siyasetçi olduğunu kaydederek, "Bayramdan önce Meclis'te görüşmüştük, hayırlı olsun ziyaretine geleceğini ifade etmişti. Ölüm, yaşadığımız hayatın bir gerçeği. Kaybından büyük üzüntü duyduk. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum." dedi.

Mustafa Şentop, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

