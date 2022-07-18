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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

18.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 9. Sulh Mahkemesinin aldığı karara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı. Gönül Özel’in yerine il başkanlığı görevine Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu getirildi.

Ankara 9. Sulh Mahkemesi, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atanmasına karar verdi. Kararda Diyarbakır İl Başkanlığına Gönül Özel’in yerine Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu kayyum olarak atandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Edinilen bilgilere göre, Ankara 9. Sulh Mahkemesinin aldığı kararda, “Diyarbakır CHP İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak, Süleyman Berberoğlu şahısların kayyum olarak atanmasına ve en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesine, 10. Sulh Mahkemesi’nin birleşen 2021/1971 esas sayılı dosyanın dosyamızdan başka bir esasa kaydının yapılmasına dair davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, HMK 345 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar usulen okunup, anlatıldı” denildi.

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Kaynak: İHA

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Diyarbakır CHP
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