CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'den basın eleştirisi

Çakırözer, tutuklu meslektaşlarının, temel hak ve özgürlükleri ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurularının büyük bölümünün 2,5 yıldır bekletildiğini iddia etti.

Türkiye'de gazetecilerin yargılandığı davaların ne kadar haksız, hukuksuz, adaletsiz yürütüldüğüne ilişkin daha önce yaptığı eleştirilerin haklılığını Mart ayında yaşanan olaylarla gördüklerini ifade eden Çakırözer, "Yazılan vahim haberlerin üzerine gitmesi gereken savcılar, mahkemeler bunun yerine doğruyu yazan gazetecileri yargılama peşindeler." ifadelerini kullandı.

Çakırözer, bağımsız yayıncılığın temel kuralına göre, seçim dönemlerinde kamu kaynağının hiçbir siyasi parti lehine kullanılmaması gerektiğini, ancak bazı televizyon kanallarının adaletsiz davrandığını ileri sürdü.

Haberin, yorumun, yazının suç olarak görülmekten vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Çakırözer, "Gazeteciler, şiddeti övmedikleri, şiddeti teşvik etmedikleri, terörü teşvik etmedikleri sürece ne kadar aykırı olursa olsun görüşlerini özgürce ifade edebilmelidir. Daha özgür bir toplum istiyorsak, devam eden yargılamaların titiz ve adil bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Seçime giderken, basın, maalesef iktidarın muhalefet üzerinde kurmak istediği baskının bir aracı haline dönüştü." diye konuştu.

