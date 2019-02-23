CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin tartışmalara değinerek "Yeni bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. O terör örgütü nerede yetişiyor? Bostanda. Üyeleri kim? Patlıcan, domates, biber, soğan ve bir de ne var hıyar. Ne diyor? 'Ekonomik olarak saldırıyla karşı karşıyayız'. Kimden saldırı geliyorsa söyle arkanda duralım." dedi.

Veli Ağbaba, Tunceli'de partisinin Pertek, Tunceli merkez ve Pülümür belediye başkan adaylarının seçim irtibat bürolarının açılışına katılmak için kara yolu ile Elazığ'dan Tunceli'ye geldi.

Ağbaba, Pertek ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Ruhan Alan'ın seçim irtibat bürosu açılışını yaptıktan sonra il merkezine geçti. Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki partisinin seçim bürosunun açılışında konuşan Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili hemşehrilerine selamını iletti.

Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tunceli Belediyesini kazanmaları durumunda bu belediyeleri kardeş belediye yapacağı müjdesini verdiğini söyleyerek Tunceli'nin göç vererek küçülen şehir haline geldiğini söyledi.