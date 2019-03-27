CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Malatya değişime ve dönüşüme yatkın. 1 Nisan'da galiba erken baharı Malatya'dan başlatacağız." dedi.

Özkan, beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Seçimlere sayılı günler kala kendileri için sevindirici gelişmeler olduğunu ve kentte uzun zamandır devam eden tek sesliliğin bu dönem yerini çok sesliliğe bırakabileceğini aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Aradaki farkı kapatıyoruz gibi görünüyor. Hekimhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerini bütünleştirecek bir yapı ortaya çıkaracağız. Doğanşehir, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde de durumumuzun çok iyi olduğunu gördüm. Büyük değişim ve dönüşümün öncülüğünü Malatya her zaman yapmıştır. İsmet İnönü, Turgut Özal, Recai Kutan bunlar ülkedeki büyük dönüşümün öncüleri ve habercileri oldu. Malatya değişime ve dönüşüme yatkın. 1 Nisan'da galiba erken baharı Malatya'dan başlatacağız."

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Er, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Özkan'ın da Malatyalı olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.