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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

"Malatya değişime ve dönüşüme yatkın. 1 Nisan'da galiba erken baharı Malatya'dan başlatacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Malatya değişime ve dönüşüme yatkın. 1 Nisan'da galiba erken baharı Malatya'dan başlatacağız." dedi.

Özkan, beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Seçimlere sayılı günler kala kendileri için sevindirici gelişmeler olduğunu ve kentte uzun zamandır devam eden tek sesliliğin bu dönem yerini çok sesliliğe bırakabileceğini aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Aradaki farkı kapatıyoruz gibi görünüyor. Hekimhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerini bütünleştirecek bir yapı ortaya çıkaracağız. Doğanşehir, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde de durumumuzun çok iyi olduğunu gördüm. Büyük değişim ve dönüşümün öncülüğünü Malatya her zaman yapmıştır. İsmet İnönü, Turgut Özal, Recai Kutan bunlar ülkedeki büyük dönüşümün öncüleri ve habercileri oldu. Malatya değişime ve dönüşüme yatkın. 1 Nisan'da galiba erken baharı Malatya'dan başlatacağız."

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Er, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Özkan'ın da Malatyalı olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Özkan daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Merkez Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi.

Malatya'nın yeşil kent olma özelliğini yitirdiğini iddia eden Özkan, şunları söyledi:

"5 yıllık iktidarımızda Malatya'yı yeniden yeşil Malatya yapacağız. Bir şeyin daha sözünü veriyoruz, çocuklarımızın eğitimi mükemmel olacak. Biz bu konuda belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Altyapı eksiklerinin tamamını gidereceğiz. Kenti gezdik ve şunu gördük, bir inançsızlık ve umutsuzluk var. Bunu hep beraber kırmak zorundayız. Komşularımıza ulaşarak, onların kapılarını çalarak ulaşmak zorundayız. Seçime gidemiyorsa biz götürmek zorundayız. Birlikte kucaklaşmak zorundayız."

Ağbaba ise ülkede siyasetin sertleştirilmeye çalışıldığını ancak kendilerinin her şeye rağmen karşısındakilere hakaret etmeyeceğini ifade etti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Malatya Veli Ağbaba

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