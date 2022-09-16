CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri'de çiftçilere seslendi! 'Allah'ın güneşi bedava...'

Kılıçdaroğlu, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) organize edilen mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun herkesin huzur içinde yaşaması için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini, İBB'nin tarım ve kırsal alan çalışmalarına önem verdiğini dile getirdi.

Çiftçinin toprağa küsmemesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, çiftçinin ektiği ürünün, alın terinin karşılığını alması gerektiğine dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, bunun formülünü iktidara geldiklerinde anlatacaklarını ifade etti.

'ALLAH'IN GÜNEŞİ BEDAVA'

Çiftçilere bedava elektrik vaadine değinen Kılıçdaroğlu, "Evet oraya (Şanlıurfa) yapacağız, söz verdim. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz. Allah aşkına Allah'ın güneşi bedava, dolar vermiyorsun,euro vermiyorsun, Türk lirası vermiyorsun. Kömür getiriyorsun dışarıdan para veriyorsun, doğal gaz getiriyorsun para veriyorsun, mazot getiriyorsun para veriyorsun, güneşe para vermeyeceksin, daha ucuza. Üstelik çiftçiye bedava vereceğiz, artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce Doğu ve Güney Anadolu'da 6 ilde, sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Mazotun yatlara ÖTV'siz verildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, gençlerin hayal ettiği Türkiye için çalışacağını, gençlerin hayallerinin kendisinin hedefi olduğunu vurguladı.

'KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ BİLECEKLER'

6'lı masayı hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim birlikteliğimizi birileri hazmetmiyor ama biz çalışarak, düşünerek, ülkemizi severek, demokrasiyi getirerek onlara hazmettireceğiz. Bizi tanıyacaklar, bizi bilecekler. Ahlakı, adaleti, bu konudaki kararlılığımızı bilecekler. Kadın erkek eşitliğini bilecekler." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, İBB tarafından çiftçilere dağıtılan fidelerden elde edilen ürünler, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na ikram edildi. Katılımcılar platformda aile fotoğrafı çektirdi.

TRAKTÖRE MAZOT AKTARILAMADI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra tören alanında sembolik mazot dağıtımı için hazır bekletilen traktörün yanına geçti.

İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arıza dolayısıyla çalışmaması nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamadı.

Sorun devam ederken İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Depoya takılı pompa belediye personelince kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, mazot dağıtımında yaşanan sorunun ardından buğday dağıtımına da katılmadı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.

(AA)

