CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gururlu günü! Kızı İpek Özel’in mezuniyet törenine katıldı

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, bu yıl Ülker Sports Arena’da yapıldı. 24’üncü dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi’nden, dokuz fakülte, iki yüksekokul, bir enstitü ve konservatuar bölümünden mezun olan 6 bin öğrenci, kep atma gururu yaşadı. İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Mütevelli Heyeti üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, senato üyeleri, öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Programa katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. BAU Hukuk Fakültesi’ni bitiren kızı İpek Özel’in töreni için salona gelen Özgür Özel’e bazı kurmayları da eşlik etti. CHP Genel Başkanı salon çıkışında, kızı İpek Özel’le çiçek verip aile büyükleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşmaların ardından bu yıl derece yapan öğrenciler açıklandı. Bu yılın okul birincisi, Hacer Dilhun Yıldız oldu. Her yıl BAU okul birincilerine verilen ‘Altın beyin’ ödülünü Enver Yücel’in elinden alan Yıldız, üniversite birincilerinin isminin bulunduğu mezuniyet kütüğüne kendi adının yazılı olduğu plakayı çaktı.

"MEZUNİYETLER BİZİM İÇİN ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Mezuniyet törenine ilişkin konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Her sene mezuniyetler bizim için çok heyecan verici bir gün oluyor. Bu sene 24. mezuniyetimizi gerçekleştiriyoruz. Toplam 56 bin 800 mezun sayısına ulaştık. Her biri kendi alanlarında başarılı bir eğitim aldı. Öğrencilerimize son öğütlerimizi veriyoruz. Dünya sorunlarıyla ilgilenin, ülkenizin sorunlarıyla ilgilenin, sakın onlara duyarsız kalmayın diyoruz. Kendi çevrenizde yapmış olduğunuz hizmetleri daima yüceltin diyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTEMİZİN TARİHİNDE UNUTULMAZ BİR GÜNÜ DAHA YAŞIYORUZ"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise "Bugün burada büyük bir gurur ve heyecanla 56 bini aşkın mezunu bulunan üniversitemizin tarihinde unutulmaz bir günü daha yaşıyoruz. 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Mezun olmak uzun bir yolculuğun, sabrın, azmin ve fedakarlığın en önemli sonucudur. Bugün bu değerli yolculuğunuzu kendinizi keşfetmiş, güzel dostluklar kurmuş, unutulmaz anılar edinmiş olarak bitirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz" dedi.

"İYİ Kİ BU KARARI ALMIŞIM"

Hacer Dilhun Yıldız, üniversite sınavında genetik ve biyomühendislik bölümünü kazandı. Okula devam ederken, asıl arzuladığı mesleğin öğretmenlik olduğuna karar verince, Yıldız yeniden üniversite sınavına girerek Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü’nü yarı burslu olarak kazandı. Yıldız, 2. Sınıfa geçince gösterdiği başarı sayesinde tam burs alarak eğitimine devam etti. Okulda bir yandan öğrenci asistanlığı yapan diğer yandan da arkadaşlarıyla TÜBİTAK’a proje hazırlayan Yıldız, bu yıl 6 bin öğrencinin içinde 3.96 puan ortalamasıyla üniversite birincisi olarak mezun oldu. Birinci bitirdiği bölümü okuyabilmek için birçok kişinin hayalini kurduğu genetik ve biyomühendislik bölümünü bırakan 29 yaşındaki Yıldız, "Genetik ve biyomühendislik bölümündeydim. Fakat bu bölümün bana uygun olmadığını fark ettiğimde bırakıp daha çok istediğim bölüm olan okul öncesi öğretmenliğine geçtim. İyi ki bu kararı almışım. Çünkü bir insan sevdiği şeyi yaptığı zaman başarının emeğinin karşılığıyla geldiğini görmek çok mutlu edici" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLİĞİN ÇOK KIYMETLİ BİR MESLEK OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Okul öncesi öğretmenliği seçmesinin nedenleri hakkında konuşan Yıldız, "Gelecek nesillere hayatı sevdirmenin ve öğrenmenin aşkını aktarabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Okul öncesi de aslında insanın hayatı ilk tanıdığı, bilimle, öğrenmeyle, yaşamla ilk tanıştıkları dönem. Çocukların bir şeyi öğrendikleri an gözlerindeki pırıltıyı keşfettiğimden beri onlara hayatta eşlikçi olabilmenin heyecanını yaşıyorum. Bu nedenle bu bölümü tercih ettim. Öğretmenliğin çok kıymetli bir meslek olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hedefinin akademisyen olmak olduğunu belirten Yıldız, "Bu alanda bir araştırmacı olmayı çok isterim" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

