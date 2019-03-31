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CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge’den “200 oy öndeyiz” iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:59 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, seçimde 200 oy ile önde olduklarını belirterek resmi sonuçların açıklanmasını beklediklerini söyledi.Bilge yaptığı açıklamada, “Bizlerin elinde olan ve kesin olmayan sonuçlara göre ıslak imzalılara baktığımız zaman 200 oy civarında önde görünüyoruz ancak karşı tarafta kendilerin önde olduğunu iddia ediyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, seçimde 200 oy ile önde olduklarını belirterek resmi sonuçların açıklanmasını beklediklerini söyledi.
Bilge yaptığı açıklamada, “Bizlerin elinde olan ve kesin olmayan sonuçlara göre ıslak imzalılara baktığımız zaman 200 oy civarında önde görünüyoruz ancak karşı tarafta kendilerin önde olduğunu iddia ediyorlar. Bu nedenle ıslak imzalı sonuçlar yeniden sayılıyor biz bunun sonucunu bekliyoruz. Resmi sonuçlar açıklanmadan Kerim başkanın burada açıklama yapmasını doğru bulmuyorum il başkanı olarak” dedi.
7 avukat ile seçim kurulunda olduklarını belirten Bilge, “Seçim kurulunda ise 50 oy 100 oy önde görünüyoruz ama tabi daha yüzde 50’si açılmış sandıkların tamamı açılmadı. Bu bi hayli zaman alır dediler. Bizim ricamız hakimlerden şu oldu, ‘ıslak imzalı totalde bulunan rakamları biran önce sonuçlandırılması’ bizde oradan gelecek sonucu bekliyoruz. 7 avukat arkadaşımız ile vatandaşlarımızın kullandığı oyların haklarını arayacağız” ifadelerini kullandı.

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