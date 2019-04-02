CHP Giresun'da seçim sonuçlarına itiraz etti

GİRESUN (AA) - CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, merkezde 178, Bulancak ilçesinde de tüm sandıklar için itiraz başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Tığlı, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde oy sayımlarına şaibe karıştığını öne sürdü.

Tığlı, "Giresun merkezde 178, Bulancak ilçesinde de tüm sandıklar için itiraz başvurusunda bulunduk. Bu sandıklara yönelik il seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Yarın saat 15.00'da il seçim kurulu kararını açıklayacak." ifadesini kullandı.

Seçim kurulunun itirazlarını haklı görmesine neden olacak pek çok unsur bulunduğunu savunan Tığlı, "Bu sandıklar yeniden sayılacaktır. Sayımların yapılmasının ardından perşembe günü il seçim kurulu kararını açıklayacaktır. Biz demokrasinin kazanmasından yanayız. Bunun için de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu

