CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İstanbul susuz kalmayacak. Erdoğan'a tavsiyem; yağmur yağmama duasına çıksın. İstanbul'a yağmur yağmasın dualarıyla bakalım İstanbul susuz kalıyor mu kalmıyor mu hep birlikte göreceğiz." dedi. Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 bütçesinin sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hayal saçmaya devam ettiğini belirtti. Albayrak'ın verdiği rakamların tutmadığını, "artı" diyora eksi, "eksi" diyorsa artı sonuçlanan durumların yaşandığını ileri süren Altay, "Türkiye, bu damat bey sayesinde Andersen ve La Fontaine'e küme düşürdü. Artık Andersen ve La Fontaine'den daha büyük, daha usta bir masalcımız var. Onun adı da Hazine ve Maliye Bakanı damat bey." diye konuştu. - Kadına şiddet Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da yürüyüş yapan bir grup kadına şiddet uygulandığını savunan Altay, TBMM Genel Kurulunda AK Parti'li bir kadın milletvekilinin de buna tepki göstermesini beklediğini söyledi.

"İktidarlar sokaktan korkuyorsa o ülkede iktidarın sonu yaklaşmış demektir." diyen Altay, demokrasinin tümüyle yok olması halinde en büyük zararı AK Parti ve genel başkanının göreceğini iddia etti. Altay, bir ülkede demokrasi tahrip edildiğinde, yok edildiğinde ilk zararı iktidarın göreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "AK Parti'liler, '15 Temmuz darbesini Erdoğan bertaraf etti' diye düşünüyorsa büyük bir yanılgıdır. 15 Temmuz darbesini, kalkışmasını bertaraf eden sokaktır, sokağın sesidir, sokağın vicdanıdır. Bunu ne çabuk unuttular, anlamak mümkün değil. Kendi başı sıkışınca milleti sokağa çağıran Erdoğan'ın sonra sokağa çıkan herkese terörist gözüyle bakması, herkesi terörist diye yaftalaması demokrasilerde kabul edilemez. Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Recep Tayyip Erdoğan ya kabul edecek ya kabul edecek. Aksi takdirde Türkiye'nin huzursuzluğu, Türkiye'nin kaotik ortamı devam eder." - Ankara'daki F-16 uçuşları Ankara'da önceki gün F-16'ların alçak irtifa test uçuşu yaptığına işaret eden Altay, "F-16'lar bizdeki veri ve bilgilere göre Mürted'deki S400'lerin radarlarını ayarlamak için uçuyor. Hal böyle olunca bu, ABD'de ciddi bir rahatsızlığa yol açıyor." dedi.

Altay, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında sıkıştırılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduklarını ifade ederek, Türkiye'nin bir kumar masasına yatırıldığını öne sürdü. CHP Grup Başkanvekili Altay, Suriye'de güvenli bölge haricinde, Türkiye'ye karşı tampon bir bölge oluştuğunu, buranın terörden arınmadığını söyledi. Düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın bitip bitmediğiyle ilgili çelişkili açıklamalar olduğuna da değinen Altay, "Devlet yalan söyler hale geldi. Sabah başka, akşam başka konuşan bir devletle karşı karşıyayız. Bu yanlış. Eğer burada murat bunu bir iç politika malzemesi yapmak ise bu millet, aklıyla ve haliyle alay edenden hoşlanmaz. Eğer maksat Rusya ve Amerika'yı idare edelim ise onlar da bu numarayı yemez." değerlendirmesinde bulundu. - Üç büyükşehir belediyesiyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'e "taktığını" ileri süren Altay, "Sayın Erdoğan 9 Aralık'ta Meclis'te konuşulacak kendi bütçesini bırakmış, büyükşehirlerin bütçesiyle meşgul olur hale gelmiş. Erdoğan; Ankara, İstanbul, İzmir belediyelerinin mali işlerini bırak. Onlar onu halleder. Sen 9 Aralık'ta gel Meclise, kendi bütçeni sun. Bizim 'iflas belgesi' adını verdiğimiz bütçeni sun." dedi.