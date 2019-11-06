CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini hafifleştiren, meşrulaştıran bir raporun İçişleri Bakan Yardımcısı tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olması hem hukukun katlidir hem kaygı verici bir durumdur." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na 21 Nisan'da Çubuk'taki şehit cenazesinde "bilinçli bir linç girişimi gerçekleştirildiğini" söyledi.

CHP'nin bu konuda bir rapor hazırlayıp kamuoyu ile paylaştığını anımsatan Özkoç, "açık suç fiilleri ortada olmasına rağmen davada tek bir tutuklu sanık bulunmadığını" ifade etti.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından bir raporun kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini hafifleştiren, meşrulaştıran bir raporun İçişleri Bakan Yardımcısı tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olması hem hukukun katlidir hem kaygı verici bir durumdur." diye konuştu.

"Rapor diye yayınlanan bu metinde mahkeme yerine hüküm verildiğini" savunan Özkoç, "Olayda bir organizasyonun bulunmadığı, basit bir protesto olduğu, Genel Başkanımızın izdiham içinde kaldığı söyleniyor. Bizim raporumuzda olay tüm açıklığıyla ortaya konuluyor. İçişleri Bakanlığının suçluyu kayırıp masumu hedef haline getiren bu raporu hangi anlama gelmektedir?" diye sordu. Özkoç, şunları kaydetti: