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CHP Grup Başkanvekili Özel: "Barışa hizmet eden her anlaşma iyi bir anlaşmadır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Kan akmayacaksa iyi bir şeydir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Kan akmayacaksa iyi bir şeydir. Barışa hizmet eden her anlaşma iyi bir anlaşmadır” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP Grubu’nun kapalı grup toplantısı yaptığını, 11 bakanlıkla ilgili 6 masa oluşturduklarını belirterek, kapalı grup toplantısında Bülent Kuşoğlu ve Aykut Erdoğdu’nun bütçe ile ilgili sunum yaptıklarını söyledi. Soçi’de yapılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, “Kan akmayacaksa iyi bir şeydir. Barışa hizmet eden her anlaşma iyi bir anlaşmadır. Dün attığımız imza neyi gösteriyor? Geçen hafta Amerika ile anlaştığımızda aynı anlaşmayı yaptık. Biz ‘444 kilometrelik bir alanda güvenli bölge tesis ettik’ dedik. Amerika ‘Türkiye’nin kontrol edeceği güvenli bölge 120 kilometredir. Bugün müdahil olduğu bölge ile sınırlıdır’ dedi. Dünkü anlaşma Amerikan tezini doğruluyor. 120 kilometre dışında kalan 444 kilometre için Rusya ile anlaşma imzalıyoruz. Rusya ile yaptığımız anlaşmada rejim güçlerinin orada bulunmasını, Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da alan var. Yani Türkiye, Suriye’den terör odaklarını uzaklaştırmayla uğraşırken, Türkiye’ye güvenli bölge tanımlaması yaparken, Türkiye’ye yasaklı bölge de tanımladılar. Münbiç ve Tel Rıfat konusunda YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı Rusya, Türkiye’ye kabul ettiriyor. Amerika ve Rusya’nın üzerinden birinde rejimin kolaylaştırıcılığı, birinde sadece Amerika’nın varlığında PYD ile anlaşma yapılıyor” dedi.
Yılmaz Ateş’in "CHP, FETÖ’ye teslim oldu" sözlerine ilişkin ise Özel, “Yılmaz Ateş kendisini siyaseten gündeme getirebilmek için geçmişte çok önemli görevlerde bulunduğu partiye doğrudan, kasten ve taammüden ihanet etmiştir. Söylediği sözlerin hiçbir noktasında gerçekle bir bağdaşma olmadığı gibi bunun kişisel siyasi çıkar, ikbal ve gündemde kalma maksadıyla yapıldığına hiçbir Cumhuriyet Halk Partili’nin şüphesi yoktur. Kendisini noktasız, virgülsüz şekilde ayıplıyoruz, kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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