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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu garantiyi bizim adımıza Jeffrey nasıl veriyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2020 20:50 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, "Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceği" şeklindeki sözlerinin haberlere konu olduğunu aktararak "Bu garantiyi bizim adımıza Jeffrey nasıl veriyor?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu garantiyi bizim adımıza Jeffrey nasıl veriyor?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen gündem toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, kapatılan Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne hakkında, silahı terör örgütü üyeliği suçundan verilen cezayı bozarak tahliye kararı verdiğini belirtti.

Yargı kararlarını tartışmanın ve Türköne'nin tahliyesini gündeme getirmenin işleri olmadığını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Ancak bu tahliyeyi ve yargı kararını tartışmalı kılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Bahçeli'nin bundan 3 ay önce, 23 Haziran tarihinde Türköne'nin cezaevinde bulunmasına ilişkin bir açıklama yapması ve abisi üzerinden, abisinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetine aidiyeti üzerinden illiyet bağı kurması ve tahliye edilmesi çağrısında bulunmasıydı."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA uygulamasına erişim sorununa değinen Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi. Özel, birçok öğrencinin farklı nedenlerle EBA'ya ulaşamadığını savundu.

"EĞER BUNDAN DOLAYI CEZA ALMADIYSA ZATEN BİTMİŞ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getiren Özel, Bilgen'in bu olaylarla ilgili bir soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığını ve serbest bırakıldığını anlattı. Özgür Özel, 2017 yılında Anayasa Mahkemesinin Bilgen'in tutukluluğunu haksız bulduğunu ifade etti.

Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı, bundan dolayı ceza almadı ve zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz."

Özel, 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü'yü de Mert Değirmenci'yi de ve Şanlıurfa'da ölen Aynur Kudin'i de ayırmadan hepsi için yüreklerinin yandığını belirtti.

"BU GARANTİYİ BİZİM ADIMIZA JEFFREY NASIL VERİYOR?"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, "Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceği" şeklindeki sözlerinin haberlere konu olduğunu aktaran Özel, "James Jeffrey, Suriye'de Türkiye'nin terör örgütlerine müdahale etmeyeceği garantisini verdi. Bu garantiyi bizim adımıza Jeffrey nasıl veriyor?" dedi. (AA)

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