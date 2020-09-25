CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu garantiyi bizim adımıza Jeffrey nasıl veriyor?

"Ancak bu tahliyeyi ve yargı kararını tartışmalı kılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Bahçeli'nin bundan 3 ay önce, 23 Haziran tarihinde Türköne'nin cezaevinde bulunmasına ilişkin bir açıklama yapması ve abisi üzerinden, abisinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetine aidiyeti üzerinden illiyet bağı kurması ve tahliye edilmesi çağrısında bulunmasıydı."

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getiren Özel, Bilgen'in bu olaylarla ilgili bir soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığını ve serbest bırakıldığını anlattı. Özgür Özel, 2017 yılında Anayasa Mahkemesinin Bilgen'in tutukluluğunu haksız bulduğunu ifade etti.

Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı, bundan dolayı ceza almadı ve zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz."

Özel, 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü'yü de Mert Değirmenci'yi de ve Şanlıurfa'da ölen Aynur Kudin'i de ayırmadan hepsi için yüreklerinin yandığını belirtti.