CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti özelleştirme konusunda eleştirdi.
Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hakir görmeye çalıştığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıklarını siz sattınız. Onlarca şeker fabrikasını sattınız, Türk Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız, limanları sattınız. Çıkmış 'Biz yaparız' diyorsunuz! Biz yaparız, siz satarsınız! Satıyor, satmakta olan!" ifadelerini kullandı.
Hakir görmeye çalıştığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıklarını siz sattınız.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 11, 2021
Onlarca şeker fabrikasını sattınız, Türk Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız, limanları sattınız.
Çıkmış 'Biz yaparız' diyorsunuz! Biz yaparız, siz satarsınız! Satıyor, satmakta olan! pic.twitter.com/kGSCn3QQXY
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