CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti özelleştirme konusunda eleştirdi.

"SATIYOR SATMAKTA OLAN"

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakir görmeye çalıştığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıklarını siz sattınız. Onlarca şeker fabrikasını sattınız, Türk Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız, limanları sattınız. Çıkmış 'Biz yaparız' diyorsunuz! Biz yaparız, siz satarsınız! Satıyor, satmakta olan!" ifadelerini kullandı.

Hakir görmeye çalıştığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıklarını siz sattınız.



Onlarca şeker fabrikasını sattınız, Türk Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız, limanları sattınız.



Çıkmış 'Biz yaparız' diyorsunuz! Biz yaparız, siz satarsınız! Satıyor, satmakta olan! pic.twitter.com/kGSCn3QQXY — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 11, 2021



