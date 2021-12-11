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  4. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisi

11.12.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümete tepki göstererek özelleştirilen kurumların sıraladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özel paylaşımında, "Çıkmış 'Biz yaparız' diyorsunuz! Biz yaparız, siz satarsınız! Satıyor, satmakta olan." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti özelleştirme konusunda eleştirdi.

"SATIYOR SATMAKTA OLAN"

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakir görmeye çalıştığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıklarını siz sattınız. Onlarca şeker fabrikasını sattınız, Türk Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız, limanları sattınız. Çıkmış 'Biz yaparız' diyorsunuz! Biz yaparız, siz satarsınız! Satıyor, satmakta olan!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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