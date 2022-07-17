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CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a AK Partili eski vekilden yanıt! "15 Temmuz'da Meclise ilk ben geldim"

17.07.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'ye ilk CHP milletvekillerinin geldiği iddiasına 26. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'dan paylaşımlı yanıt geldi. Salim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkoç'un iddialarını yalanlayarak, "CHP'li vekiller 15 Temmuz'da Meclise ilk gelen vekillermiş… Halbuki 22.33'de basın müşavirimle ilk gelen benim" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a AK Partili eski vekilden yanıt! "15 Temmuz'da Meclise ilk ben geldim"

26'ncı Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ilk olarak CHP'li vekillerin geldiği iddiasına yanıt verdi.

Salim Uslu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 22.33'de basın müşaviriyle birlikte TBMM'ye geldiğini ifade etti.

Uslu, paylaşımında o geceye ait kamera görüntülerine de yer verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da TBMM'ye ilk CHP milletvekillerinin geldiği iddiasıyla güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmıştı.

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Engin Özkoç 15 temmuz

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