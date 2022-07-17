CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a AK Partili eski vekilden yanıt! "15 Temmuz'da Meclise ilk ben geldim"

26'ncı Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ilk olarak CHP'li vekillerin geldiği iddiasına yanıt verdi.

Salim Uslu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 22.33'de basın müşaviriyle birlikte TBMM'ye geldiğini ifade etti.

Uslu, paylaşımında o geceye ait kamera görüntülerine de yer verdi.

Chp li vekiller 15 temmuzda meclise ilk gelen vekilermiş…Halbuki 22.33 de basın müşavirimle ilk gelen https://t.co/atrzCWpAgK akşam gelir gelmez görevli memurdan “tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor Amirim” bilgisini aldım ve >>> pic.twitter.com/4eV57G5YeR