CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki:

Genel Kurulda dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili toplanan yardımlara ilişkin soru yönelttiğini anlatan Özkoç, "CHP, AK Parti Grubunun saldırısına uğradı. Niçin? Bu paraları sorduğumuz için. Bizim ağzımızdan çıkan tek sözcük 'şehit yakınlarının paralarını verin' oldu." dedi.

Türkiye'nin geçmişiyle ilgili en ufak bir sıkıntısının olmadığını belirten Özkoç, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozacak bütün politikalara karşı uyanık olunması gerektiğini dile getirdi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosunun aldığı kararla ilgili Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri olarak tavırlarını sergilediklerini ifade etti.

Engin Özkoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardımlarıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Para fonda duruyor.", Genel Kurulda ise "Hazinede duruyor." dediğini belirterek; "Hangisi doğru?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bu bütçe, Türkiye'nin bütün kaynaklarını bitirmiş şimdi de şehit yakınları için toplanan yardımlara göz dikmiştir. CHP, bu toplanan paraların mağdur ailelere bir an önce ulaştırılabilmesi için mücadelesine devam edecektir. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyenlerin, şehitlerimize sahip çıkmasını istiyoruz." sözlerini sarfetti.

-"İmamoğlu, sarayın belediye başkanı değildir"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Otur yerine, işine bak." dediğini aktaran Özkoç, "İmamoğlu'nu, daha önce 'verin imzaları terk edin makamı' dediği AKP'li belediye başkanlarından biri sanıyor. Ekrem İmamoğlu sarayın belediye başkanı değildir. 16 milyon İstanbullunun, anasının ak sütü gibi verdiği tertemiz oylarıyla seçilen belediye başkanıdır. O, saraya tekmil vermiyor. O, milletine hesap veriyor." değerlendirmesini yaptı.