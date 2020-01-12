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  4. CHP harekete geçti! FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi

CHP harekete geçti! FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na FETÖ/PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu.

CHP harekete geçti! FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi

CHP grup başkanvekilleri tarafından sunulan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu vurgulandı. FETÖ'nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir görev olduğu belirtildi.

TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyonun sürekli engellenen çalışmasıyla bile FETÖ yapılanmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması siyasi bir paniğe neden olmuş komisyon çalışmaları fiilen 9 Aralık 2016 tarihinde, resmen de 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Dolayısıyla darbe girişiminin yanı sıra FETÖ'nün siyasi ayağını da ortaya çıkarabilecek bir araştırma yapılması engellenmiştir. Birçok siyasi partinin genel başkanı, yöneticileri, milletvekilleri ve toplumun diğer tüm kesimleri FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasından olan rahatsızlığını sıklıkla dile getirmektedir. Bu ve ekteki gerekçelerimizle FETÖ'nün siyasi ayağını aydınlatmak amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

Ekte sunulan gerekçede ise FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması toplumsal bir talep olduğu ve örgütün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasının hukuki, vicdani, insani ve yasal bir görev olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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