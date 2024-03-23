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CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

23.03.2024 21:43
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde CHP Milletvekili Güzelmansur kaza geçirdi. Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Pirireis Mahallesi istikametinde seyreden otomobil, kavşakta Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu hafif ticari araçla çarpıştı.

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GÜZELMANSUR VE 5 KİŞİ YARALANDI!

Kazada Milletvekili Güzelmansur ve 5 kişi yaralandı İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İskenderun Hatay
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