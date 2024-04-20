HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP heyeti Anıtkabir'de

CHP heyeti Anıtkabir'de

20.04.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti genel merkezinde düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı öncesinde Genel Başkan Özgür Özel, parti yöneticileri ve belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP heyeti Anıtkabir'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti yöneticileri, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

31 MART MESAJI

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin oylarıyla seçilen ve milletimize hizmet edecek olan belediye başkanlarımız, 81 ilimizde emanetinize sahip çıkan il başkanlarımız ve partinizi birlikte yönettiğimiz yöneticilerimizle huzurunuzdayız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi, ilkelerinizden sapmadan, gösterdiğiniz rotadan milim şaşmadan birinci parti yaptık. Şimdi iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapmak ve diğer büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ve hak ettiği yere çıkarmak için daha çok çalışacağız.

Sayın Genel Başkanım, ülkemizi ve yurttaşlarımızı içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunluklardan kurtarabilmek, tüm yurttaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşayabilmesini temin edebilmek, Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek ve kurduğunuz Cumhuriyetimizi, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İNÖNÜ'YE ZİYARET

Özel ve beraberindeki heyet, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
Muğla'da şaşırtan görüntü! Yollar beyaza büründüMuğla'da şaşırtan görüntü! Yollar beyaza büründü
AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğimAK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim
Anahtar Kelimeler:
CHP Anıtkabir
En Çok Okunan Haberler
Emekliye Temmuz zammında yüzde 25,46'lık hesap!

Emekliye Temmuz zammında yüzde 25,46'lık hesap!

Sokak ortasında taciz etti! Kaçarken böyle görüntülendi

Sokak ortasında taciz etti! Kaçarken böyle görüntülendi

Çoğu köyü terk etti, kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor! Gizemi çözülemeyen olay tedirginlik yarattı

Çoğu köyü terk etti, kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor! Gizemi çözülemeyen olay tedirginlik yarattı

CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri

'Başta İstanbul olmak üzere...' 43 il için sarı alarm!

'Başta İstanbul olmak üzere...' 43 il için sarı alarm!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.