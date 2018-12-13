CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan iki ismin bir a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 ve bir anla\u015fma sa\u011flan\u0131rsa \u0130stanbul aday\u0131n\u0131n bug\u00fcn duyurulmas\u0131 bekleniyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERSosyal Medyan\u0131n Di\u011fer Y\u00fcz\u00fc: Tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 Birinin Foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u0130ki Y\u0131ld\u0131r Birebir Taklit Eden Kad\u0131nAK Parti Kars ve I\u011fd\u0131r aday\u0131n\u0131 geri mi \u00e7ekecek?S\u0131rr\u0131 Sak\u0131k Mu\u015f'tan aday oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum