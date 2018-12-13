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CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adaylığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin İmamoğlu'nun evinde gerçekleştiği belirtildi.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Görüşmenin ardından iki ismin bir açıklama yapması ve bir anlaşma sağlanırsa İstanbul adayının bugün duyurulması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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