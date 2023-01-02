CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: 1. 2. 3. bölge CHP İstanbul Milletvekili adayları kimler? Tam liste!

CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi konusunda yapılan araştırmalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü yaklaşırken hız kazandı. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenler, CHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor İşte, 1. 2. 3. Bölge CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Oğuz Kaan Salıcı Gamze Akkuş İlgezdi Fethi Açıkel Gökhan Günaydın Birol Aydın (Saadet Partisi) Ahmet Ersagun Yücel Elif Esen (DEVA) Hasan Karal (DEVA) Cemal Enginyurt (DP) Selim Temurci (Gelecek Partisi) Ali Gökçek Suat Özçağdaş Özcan Şükrü Baripoğlu Sevgi Kılıç Olgun Çelik Doğan Çakmak Kenan Otlu Efendi Argunşah Murat Kantekin Aysemin Gülmez Ahmet Can Yılmaz Ebru Zor Erdoğan Erden Füsun Sökmez Nejla Erdem Bülent Kulkuloğlu Güllü Saran Yücel Oto Nejdet Ay Elife Gamze Öztürk Hakan Bekar Dursun Can Kırtorun Murat Gökhan Ofluoğlu Hale Dilek Tosun Abdullah Onur Bildirici

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Namık Tan Yunus Emre Gökhan Zeybek Kadri Enis Berberoğlu Mustafa Kaya (Saadet Partisi) Yüksel Mansur Kılınç İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi) Evrim Rızvanoğlu (DEVA) Berna Sukas Fuat Yıldırım Onur Aydın Işık Öğütçü Soner Özimer Mehmet Ali Yüksel Şaban Karaaslan Elmas Arus Muharrem Naci Temiz Sevim Yalınkılıç Gözde Fil Bülent Ütebay Mehmet Süleyman Türker Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı Ali Arman Bedia Büyükgebiz Özgür Nemutlu Ezgi Pekşen Refik Ersin Eroğlu

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Engin Altay Erdoğan Toprak Türkan Elçi İlhan Kesici Zeynel Emre Mustafa Yeneroğlu (DEVA) Bülent Kaya (Saadet Partisi) Doğan Demir (Gelecek Partisi) Özgür Karabat Medeni Yılmaz (DEVA) Turan Taşkın Özer Doruk Bulut Oğuz Kemal Yakar Turgay Özcan Fevzi Donat Utku Caner Çaykara Hüseyin Remzi Gökbulak Bayramali Çeşmeci Recep Karakoç Burak Yıldırım Eda Kurt Kazım Özeren Margarit Dikme Mehtap Albayrak Nazlı Akyüz Özlem Durdağı Dokuyucu Sinan Karahan Sinem Özcan Süleyman Şafak Cemal Doğan Hüseyin Arda Engizek Turgut Koç Server Gökmen Ender Unutan Ersözlü Neşe Kıyık Yaren Karaca

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 1. seçim bölgesi: Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte İstanbıl 1. Seçim blgesinde yer alan ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.

SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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