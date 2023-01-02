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  4. CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: 1. 2. 3. bölge CHP İstanbul Milletvekili adayları kimler? Tam liste!

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: 1. 2. 3. bölge CHP İstanbul Milletvekili adayları kimler? Tam liste!

11.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin çok sayıda vatandaş arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 1. 2. 3. Bölge CHP İstanbul milletvekili aday kimler? İşte CHP İstanbul Milletvekili adayları isim listesi...

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: 1. 2. 3. bölge CHP İstanbul Milletvekili adayları kimler? Tam liste!

CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi konusunda yapılan araştırmalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü yaklaşırken hız kazandı. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenler, CHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor İşte, 1. 2. 3. Bölge CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. Oğuz Kaan Salıcı

  2. Gamze Akkuş İlgezdi

  3. Fethi Açıkel

  4. Gökhan Günaydın

  5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

  6. Ahmet Ersagun Yücel

  7. Elif Esen (DEVA)

  8. Hasan Karal (DEVA)

  9. Cemal Enginyurt (DP)

  10. Selim Temurci (Gelecek Partisi)

  11. Ali Gökçek

  12. Suat Özçağdaş

  13. Özcan Şükrü Baripoğlu

  14. Sevgi Kılıç

  15. Olgun Çelik

  16. Doğan Çakmak

  17. Kenan Otlu

  18. Efendi Argunşah

  19. Murat Kantekin

  20. Aysemin Gülmez

  21. Ahmet Can Yılmaz

  22. Ebru Zor

  23. Erdoğan Erden

  24. Füsun Sökmez

  25. Nejla Erdem

  26. Bülent Kulkuloğlu

  27. Güllü Saran

  28. Yücel Oto

  29. Nejdet Ay

  30. Elife Gamze Öztürk

  31. Hakan Bekar

  32. Dursun Can Kırtorun

  33. Murat Gökhan Ofluoğlu

  34. Hale Dilek Tosun

  35. Abdullah Onur Bildirici

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. Namık Tan

  2. Yunus Emre

  3. Gökhan Zeybek

  4. Kadri Enis Berberoğlu

  5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

  6. Yüksel Mansur Kılınç

  7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

  8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

  9. Berna Sukas

  10. Fuat Yıldırım

  11. Onur Aydın

  12. Işık Öğütçü

  13. Soner Özimer

  14. Mehmet Ali Yüksel

  15. Şaban Karaaslan

  16. Elmas Arus

  17. Muharrem Naci Temiz

  18. Sevim Yalınkılıç

  19. Gözde Fil

  20. Bülent Ütebay

  21. Mehmet Süleyman Türker

  22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı

  23. Ali Arman

  24. Bedia Büyükgebiz

  25. Özgür Nemutlu

  26. Ezgi Pekşen

  27. Refik Ersin Eroğlu

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. Engin Altay

  2. Erdoğan Toprak

  3. Türkan Elçi

  4. İlhan Kesici

  5. Zeynel Emre

  6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

  7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

  8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

  9. Özgür Karabat

  10. Medeni Yılmaz (DEVA)

  11. Turan Taşkın Özer

  12. Doruk Bulut

  13. Oğuz Kemal Yakar

  14. Turgay Özcan

  15. Fevzi Donat

  16. Utku Caner Çaykara

  17. Hüseyin Remzi Gökbulak

  18. Bayramali Çeşmeci

  19. Recep Karakoç

  20. Burak Yıldırım

  21. Eda Kurt

  22. Kazım Özeren

  23. Margarit Dikme

  24. Mehtap Albayrak

  25. Nazlı Akyüz

  26. Özlem Durdağı Dokuyucu

  27. Sinan Karahan

  28. Sinem Özcan

  29. Süleyman Şafak

  30. Cemal Doğan

  31. Hüseyin Arda Engizek

  32. Turgut Koç

  33. Server Gökmen

  34. Ender Unutan Ersözlü

  35. Neşe Kıyık

  36. Yaren Karaca

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 1. seçim bölgesi: Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte İstanbıl 1. Seçim blgesinde yer alan ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.

SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul CHP

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