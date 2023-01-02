CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: 1. 2. 3. bölge CHP İstanbul Milletvekili adayları kimler? Tam liste!

CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi konusunda yapılan araştırmalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü yaklaşırken hız kazandı. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenler, CHP İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor İşte, 1. 2. 3. Bölge CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...
CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurci (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek
Suat Özçağdaş
Özcan Şükrü Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik
Doğan Çakmak
Kenan Otlu
Efendi Argunşah
Murat Kantekin
Aysemin Gülmez
Ahmet Can Yılmaz
Ebru Zor
Erdoğan Erden
Füsun Sökmez
Nejla Erdem
Bülent Kulkuloğlu
Güllü Saran
Yücel Oto
Nejdet Ay
Elife Gamze Öztürk
Hakan Bekar
Dursun Can Kırtorun
Murat Gökhan Ofluoğlu
Hale Dilek Tosun
CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Namık Tan
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Kadri Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
Yüksel Mansur Kılınç
İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner Özimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Arus
Muharrem Naci Temiz
Sevim Yalınkılıç
Gözde Fil
Bülent Ütebay
Mehmet Süleyman Türker
Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
Ali Arman
Bedia Büyükgebiz
Özgür Nemutlu
Ezgi Pekşen
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Türkan Elçi
İlhan Kesici
Zeynel Emre
Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
Bülent Kaya (Saadet Partisi)
Doğan Demir (Gelecek Partisi)
Özgür Karabat
Medeni Yılmaz (DEVA)
Turan Taşkın Özer
Doruk Bulut
Oğuz Kemal Yakar
Turgay Özcan
Fevzi Donat
Utku Caner Çaykara
Hüseyin Remzi Gökbulak
Bayramali Çeşmeci
Recep Karakoç
Burak Yıldırım
Eda Kurt
Kazım Özeren
Margarit Dikme
Mehtap Albayrak
Nazlı Akyüz
Özlem Durdağı Dokuyucu
Sinan Karahan
Sinem Özcan
Süleyman Şafak
Cemal Doğan
Hüseyin Arda Engizek
Turgut Koç
Server Gökmen
Ender Unutan Ersözlü
Neşe Kıyık
İstanbul 1. seçim bölgesi: Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte İstanbıl 1. Seçim blgesinde yer alan ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.
YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.