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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın zor anları! Sahneye çıkarken...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.02.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçim maratonu tam gaz devam ederken CHP lideri Özgür Özel, İzmir Aday Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İzmir'de 30'da 30 yapacağını ifade eden Özel'in 'çok sevdiğim ve güvendiğim' sözleriyle sahneye davet ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sahneye çıkarken merdivenlerde düştü. Canlı yayında gerçekleşen olay anbean görüntülendi.

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere kanalize olmuş durumdayken, siyasi partilerin aday belirleme ve tanıtma uğraşları da hız kazandı. Seçimlere iki aydan az bir süre kalmışken CHP, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ı göstermişti.

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ÖZEL: 30'DA 30 YAPACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adayları gösterdik, 4 gün sonra sahaya indik. Anketlerimizi yaptırdık ve yapılan anketlerin sonucunda gördüğümüz odur ki; aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada yarattıkları heyecan, önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Size söz veriyoruz hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Kiminde çok açık öndeyiz örneğin Karşıyaka. Kiminde açık farkla öndeyiz, pek çoğunda garanti bir farkla öndeyiz. Ama 4-5 ilçede birkaç puan önde yada geride olarak ciddi şekilde yarışıyoruz. İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Buna inanın buna güvenin." dedi.

"AKŞAM 20.00'DA BÜTÜN TÜRKİYE GÖRECEK"

Son olarak "Seçimlerde seçim şarkısı ve seçimlerin tanıtım filmi var. Bu akşam saat 20.00'da bütün Türkiye görecek" diyen Özel, seçim şarkısını ve tanıtım filmini İzmir'de ilk defa gösterime sundu.

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CEMİL TUGAY'IN ZOR ANLARI

Özgür Özel'in 'çok sevdiğim ve güvendiğim' sözleriyle sahneye davet ettiği Cemil Tugay, sahneye çıktığı merdivenlerde ayağı takıldı ve düştü.

Tugay'ın düşme anları canlı yayında görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
İzmir Özgür Özel CHP
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