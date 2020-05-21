CHP İzmir’den camilerde "Çav Bella" çalınmasına ilişkin suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, dün İzmir’de bazı camilerin ses sistemlerine yapılan korsan müdahale ve cami hoparlörlerinden Çav Bella isimli şarkının çalınmasıyla ilgili saldırganların bulunması için harekete geçti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Dün İzmir’de camilerin ses sistemine yapılan saldırı sonucu bazı camilerde korsan müzik yayını yapılmış ve bu olay büyük tepki çekmişti. Yayınladığı sosyal medya mesajlarında olayın bir provokasyon olduğunu, mübarek Ramazan ayında camilere yapılan bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

“TEHLİKELİ BİR PROVOKASYON”

Bulunacakları suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz üzerinden yapılan saldırıyı sadece ibadethanelerimize yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu alçakça planlanmış olan provokasyon dini değerlerimize, inancımıza, birliğimize, kardeşliğimize ve İzmir’e yapılmış bir saldırıdır. Bizler için kırmızı çizgimiz olan bu değerlere yapılacak saldırılar asla kabul edilemez ve gereken cevap önce bizim tarafımızdan verilir. Kurtuluş Savaşımızda dinimize, namusumuza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza saldıranlara gerekli dersi veren İzmirliler adına, tüm Müslümanlara olduğu gibi İzmir’e ve İzmirlilere de yapılmış saydığımız bu saldırıda tavır koymak boynumuzun borcudur. Camilerimizin, güzel dinimizin ve tüm kutsal değerlerimizin provokasyon malzemesi olarak kullanılmasına CHP olarak asla göz yummadık, bundan sonra da yummayacağız. İşte tüm bu sebeplerle, yapılan bu hain saldırının fail veya faillerinin bir an önce bulunması ve bu yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, CHP İzmir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü birilerinin İzmir’i, hatta Türkiye’yi karıştırmak için nasıl tehlikeli bir provokasyon içinde olduğunu görüyoruz. Camilerimize ve kutsal değerlerimize saldıracak kadar gözü dönmüşlerin bir an önce bulunması ve adalete teslim edilmesi adına büyük bir gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Böylesine bir provokasyon sadece kınama ve mesajlarla geçiştirilemeyecek kadar hayati bir konudur. Bu bağlamda da CHP olarak ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bulunacağımız suç duyurusuyla da bunun ilk adımı atıyoruz. Sonuç alınıncaya kadar adli sürecinde takipçisi olacağız."