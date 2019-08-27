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CHP, kadın cinayetlerini Meclis gündemine taşıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

CHP, kadın cinayetlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.  CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede, boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine vurgu yapıldı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP, kadın cinayetlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede, boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine vurgu yapıldı. Son günlerde artan kadın cinayetlerine dikkat çekilen önergede; 2019 yılında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin rakamlar verilerek, "2019 yılı Ocak ayında 43 kadın, Şubat ayında 31 kadın, Mart ayında 27 kadın, Nisan ayında 36 kadın, Mayıs ayında 37 kadın, Haziran'da 40 kadın, Temmuz'da ise 31 kadın olmak üzere ilk 7 ayda en az 244 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür" denildi.
Tanrıkulu önergesinde, 2002-2009 yılları arasında kadın cinayetlerinin yüzde bin 400 arttığına dikkat çekerken, 2019 Ağustos ayında ise 30 kadının katledildiğini söyledi. Tanrıkulu, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülen ve toplumda derin infial yaratan Emine Bulut cinayeti ile son dönemde meydana gelen kadın cinayetlerini hatırlattı. Tanrıkulu, kadın cinayetlerinin, cinayet girişimlerinin ve yaralamaların gerçekleşmemesi; kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

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