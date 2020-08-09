CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları'nın yeni Genel Başkanı oldu.

CHP Kadın Kolları'nın yeni Genel Başkanı 309 oy alan Aylin Nazlıaka oldu. Rakibi Fatma Köse ise 204 oy aldı.

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka (d. 3 Aralık 1968, Ankara) Türk iş kadını, siyasetçi. Aylin Nazlıaka 3 Aralık 1968 tarihinde Ankara’da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı.

Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan “İş ve Kariyer Dünyası” adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılmıştır. Orta düzeyde Fransızca, çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.