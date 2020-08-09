HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2020 22:19 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları'nın yeni Genel Başkanı oldu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları'nın yeni Genel Başkanı oldu.

CHP Kadın Kolları'nın yeni Genel Başkanı 309 oy alan Aylin Nazlıaka oldu. Rakibi Fatma Köse ise 204 oy aldı.

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka (d. 3 Aralık 1968, Ankara) Türk iş kadını, siyasetçi. Aylin Nazlıaka 3 Aralık 1968 tarihinde Ankara’da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı.

Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan “İş ve Kariyer Dünyası” adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılmıştır. Orta düzeyde Fransızca, çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

Nazlıaka, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. 2015'de ön seçimi kazanarak yeniden aday oldu ve 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen “GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi’nin mimarıdır. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin sonunda Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda, 7’ye karşı 8 oy çokluğuyla 4 Mart 2016’da CHP’den ihraç edildi. 15 Eylül 2019 tarihinde parti meclisinin aldığı kararla CHP'ye geri döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Yeni parti' iddiası sonrası CHP'de kritik görüşme'Yeni parti' iddiası sonrası CHP'de kritik görüşme
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Evde deney yapan üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı

Evde deney yapan üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı! Önemli açıklamalar

Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı! Önemli açıklamalar

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

'Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı'

'Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları arttı'

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske uyarısı

Maske uyarısı: Çene altında taşıyanlar var

Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Muharrem İnce' ziyareti

'Yeni parti' iddiası sonrası CHP'de kritik görüşme

Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Muharrem İnce' yorumu

Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Muharrem İnce' yorumu

Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.