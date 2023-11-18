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  4. CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi!

CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi!

18.11.2023 00:20 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada aralarında eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi!

Kocali'de yaşanan kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U. idaresindeki otomobil ile Sefa Kemal Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

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HAVA YASTIĞI PATLADI!

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Kazanın şiddetiyle hava yastığının patladığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kocaeli Hikmet Erenkaya CHP
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