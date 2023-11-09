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CHP kurultayı canlı yayını karıştırdı! Poyraz'ın canlı yayında kullandığı kelime, Babüroğlu'nu sinirlendirdi, ortalık gerildi

09.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Babüroğlu'nun CHP'ye yönelik eleştirileri hukukçu Uğur Poyraz'ı kızdırdı. Canlı yayında bir anda tansiyon yükselirken Poyraz'ın hitap ederken kullandığı kelime gerilimi daha da tırmandırdı. Bunun üzerine Babüroğlu, "Bu tartışma seviyesini de uygun görmüyorum. Benim tarzım değil bu" diyerek tepki gösterdi.

CHP kurultayı canlı yayını karıştırdı! Poyraz'ın canlı yayında kullandığı kelime, Babüroğlu'nu sinirlendirdi, ortalık gerildi

Yüksek yargıda yaşanan 'Can Atalay' kriziyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Sözcü TV'deki canlı yayına İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Babüroğlu ve hukukçu Uğur Poyraz arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

Programda konu CHP'de yaşanan lider değişimine geldiğinde tansiyon yükseldi.

"O PARTİDE OLMAMASI LAZIM"

Prof. Dr. Naim Babüroğlu "Atatürk'le problemi olan hiçbir kişinin o partide olmaması lazım. Sen milliyetçili anlayışını elinin tersiyle itersen, laiklik anlayışına modası geçti dersen..." ifadelerini kullanırken Hukukçu Uğur Poyraz araya girdi.

Poyraz "Öyle bir şey denmedi. Modası geçti diyen bir tane CHP'li göstermezsin bana. Yuvarlak konuşmayın. Hangi tarihte kim söylediyse açıklayın ben de bileyim." dedi.

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Bunun üzerinde ikili arasında tansiyon yükselirken, karşılıklı diyalog başladı.

Babüroğlu: Niye o zaman laiklikle problemi olanlar milletvekili yapıldı? Niye milletvekili yaptı Uğur bey?

Poyraz: İttifak kurmadan nasıl iktidar olacaksnız? Anlatsanıza bana.

Babüroğlu: 39 milletvekili vererek mi?

Poyraz: Yok siz söyleyin. Madem biliyorsunuz.

Babüroğlu: Çankaya'da Atatürk'le problemi olan birini milletvekili adayı yapar mısınız ya?

Poyraz: İsim söyle! Naim bey hem iktidar olalım istiyor hem de yüzde 25 oyla iktidar olalım diyor. Siyaset öyle yapılmıyor. Oturduğun yerden konuşmak kolay. Yüzde 50'yi geçmek istiyorsan sen kendine yakın olanlara bir şekilde ittifak yapacaksın.

Babüroğlu: 39 milletvekili verilerek nereye gelindi? Ne elde edildi?

Poyraz: Ben sahadayım senden daha fazla.

Babüroğlu: Uğur bey lütfen öyle 'sen' diye hitap etmeyin.

Poyraz: Tamam sizden daha fazla sahadayım.

Babüroğlu: Uğur beyin söylediklerine katılmıyorum. Bu tartışma seviyesini de uygun görmüyorum. Benim tarzım değil bu.

Poyraz: Kusura bakma ama seviyesiz bir tartışma değil bu. Benim konuşmam seviyesiz mi demek istiyorsun?


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CHP uğur poyraz naim babüroğlu

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