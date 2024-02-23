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  4. CHP'li adayın mülteci çocuklara sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bunlar büyüdüğünde büyük sorun olur'

CHP'li adayın mülteci çocuklara sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bunlar büyüdüğünde büyük sorun olur'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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CHP'nin Ankara Mamak’tan belediye başkan adayı gösterdiği Veli Gündüz Şahin, Iraklı mülteci çocuklara söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu. Şahin, "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" dedi. İşte detaylar...

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında Iraklı mülteci 3 çocuğa yönelik söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu.

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Şahin, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" ifadeleri kullandı.

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Şahin’in seslendiği mülteci çocuklar kendisine gülerek karşılık verirken, çevrede bulunan bazı kişiler ise başkan adayını alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mamak mülteci
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