CHP'li adayın mülteci çocuklara sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bunlar büyüdüğünde büyük sorun olur'

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında Iraklı mülteci 3 çocuğa yönelik söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu.

Şahin, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" ifadeleri kullandı.

Şahin’in seslendiği mülteci çocuklar kendisine gülerek karşılık verirken, çevrede bulunan bazı kişiler ise başkan adayını alkışladı.









